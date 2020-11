Så var torsdagens tävlingar på Örebrotravet: ”Ingen bluffseger”

V5-fakta

Rätt rad: 8-6-4-4-4

5 rätt: 1 666 kr.

Omsättning: 156 214 kr.

Antal system: 3 861.

V4-fakta

Rätt rad: 4-4-6-6

4 rätt: 2 954 kr

Omsättning: 120 727 kr.

Antal system: 3 675.

Tummen upp: Bradbee hade inte startat sedan april, men Mats Domberg hade förberett fyraåringen på bästa vis. Danne Jansson som körde sitt första lopp för året bombade till spets med hemmahästen som trots press under vägen stegade undan och vann på nya fina rekordet 1.15,5 auto över medeldistans. Valacken tog i och med det karriärens första seger på ett överlägset vis.

Tummen ner: Svagt av lirarna att släppa upp Occasione Doc till nästan 13 gånger pengarna med duktige Andreas Andersson. Detta var vår tipsetta och hästen värmde bra tillsammans med sin tränare Mikael J Andersson. Stoet vann från ledningen trots press under vägen så detta var ingen bluffseger.

Årets första seger: Roll The Dice är en för bra häst för breddlopp, sexåringen tog årets första seger på ett övertygande vis trots dödens. Till ett glatt vinnarodds tillsammans med Jan Silvén vann valacken lekande lätt på ett imponerade vis.

Dagens kuskprestation: Rutinerade Jan I Jönsson prickade bra från springspår på tillägg med sparsamt startande nioåringen Plato At Work. Janne satt tidigt i spets med Gidde Palema-avkomman och väl i den positionen kunde Jönsson köra på klockan och försvåra för Winner From Simba och Lolita Tooma. Det räckte attköra 1.17,2 sista varvet för att vinna V5-inledningen med säker marginal, denna seger grundlade ”vitsvart” kusk kort efter start!

Värmningen: Running Sölebo värmde upp på ett positivt vis via 1.16/400 meter med spelade öron. Sjuåringen pep till ledningen och via 1.13,8 sista halvvarvet vann valacken detta sprinterlopp lätt. Conny Hallström tog sin första seger sedan 2016 i sin orangea dress.

Bara bäst: Andy Pandy One stod på tur för en seger, trots dödens stor del av loppet vann sjuåringen V5-avslutningen med Lars-Åke Söderholm. Detta var hästens tredje årsseger, snacka om att han bara var bäst i detta race.

Värt att notera: Redan nu på torsdag är det tävlingar igen på Örebrotravet, då körs det lunchtävlingar på banan.

Lopp 1: 1) 8.Rally Helge (Aleksi Flink), 16,7 (4,25) 2) 10.Starchip S.S., 17,5 (34,40) 3) 2.Our Desteny G.A.L., 17,6 (59,44) 4) 12.Callie Vingboons, 17,6 (6,25) 5) 13.Halle Westwood, 17,9 (4,33) 6) 15.Daenerys Targaryen, 18,0 (21,47) 7) 1.Opal Norrgård, 19,2 (13,74) 8) 9.Livi Next in Kind, 20,7 (34,82) Opl: 6.Zahib Klipp, (3,00) 4.Soli Symphonic, (39,81). Odds: 4,25. Plats: 1,77-4,36-8,01. Tvilling (8/10): 52,02. Trio (8-10-2): 2329,52. Strukna: 3, 5, 7, 11, 14.

Lopp 2: 1) 8.Plato at Work (Jan I Jönsson), 16,2 (2,88) 2) 12.Winner from Simba, 15,7 (17,03) 3) 14.Lolita Tooma, 15,7 (3,42) 4) 10.Unique Amok, 16,1 (27,24) 5) 13.Veritas Grif, 16,3 (4,97) 6) 7.One Magic Neil, 17,1 (52,27) 7) 2.Persos Merlot, 17,2 (51,86) 8) 15.Malte All Over, 16,9 (37,85) Opl: 4.Kronbruden T.J., (14,15) 6.Lansen S.S., (40,22) 5.A.S.Abbe, (49,38). Odds: 2,88. Plats: 1,53-3,31-1,64. Tvilling (8/12): 26,05. Trio (8-12-14): 157,47. Strukna: 3, 9.

Lopp 3: 1) 6.Bradbee (Danne Jansson), 15,6 (3,85) 2) 8.Denver Brick, 16,5 (11,10) 3) 9.WhenLoveTakesOver, 16,8 (44,59) 4) 13.Magnifique Frazer, 16,9 (5,84) 5) 7.Sapfo S.I.R., 17,1 (16,88) 6) 1.Runkeeper M.J., 17,1 (13,27) 7) 3.Fokker S.S., 17,8 (63,07) 8) 12.Morran Marke, 18,1 (36,10) Opl: 14.Haddock Boko, (43,22) 15.Sir Doc, (46,51) 5.Ligornita, (100,13) 4.Miss Sharon, (5,49). Odds: 3,85. Plats: 2,07-2,60-6,95. Tvilling (6/8): 26,96. Trio (6-8-9): 390,32. Strukna: 2, 10.

Lopp 4: 1) 4.Running Sölebo (Conny Hallström), 15,2 (4,10) 2) 3.President Bubbel, 15,5 (15,06) 3) 7.Easy to Like, 15,5 (6,03) 4) 1.Starlight M.L., 15,6 (4,90) 5) 9.Inspector Cool, 15,8 (33,12) 6) 6.Agnes Lixarve, 15,9 (70,37) 7) 2.Alo Girl, 16,0 (22,42) 8) 10.T.N.T.Dynamite, 16,1 (3,40) Opl: 11.Running Coktail, (29,56) 8.Jennie Jovalley, (63,98) 12.Saphir d'Inverne, (27,71) 5.Hera S.S., (34,37). Odds: 4,10. Plats: 1,86-3,55-2,04. Tvilling (3/4): 33,59. Trio (4-3-7): 228,88. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 4.Occasione Doc (Andreas Andersson), 17,1 (12,79) 2) 1.Suppressing Fire, 17,2 (23,28) 3) 2.Enjoy's Corrida, 17,5 (9,29) 4) 11.Lilltösen Launcher, 16,9 (18,97) 5) 5.Embla Brick, 17,9 (5,36) 6) 7.Vilja Frontline, 17,4 (79,58) 7) 6.Super Photo Copy, 17,4 (3,17) 8) 14.Donna Dixie, 16,8 (91,84) Opl: 12.Majors Estelle, (14,40) 10.Jessie Jovalley, (8,03) 15.Ester Joy, (44,30) 13.Heartbomber, (38,03) 9.Effin Dibs, (42,09) 8.Moet, (62,61). Odds: 12,79. Plats: 4,51-5,58-2,04. Tvilling (1/4): 155,45. Trio (4-1-2): 1058,65. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 4.Andy Pandy One (Lars-Åke Söderholm), 14,7 (3,06) 2) 8.Categorical, 14,8 (4,39) 3) 11.Lamino, 14,8 (9,01) 4) 13.Wollafur, 14,4 (9,82) 5) 6.Forever Miracle, 15,2 (32,92) 6) 2.Such a Knight, 15,3 (59,05) 7) 12.Global Trader, 15,5 (75,87) 8) 7.El Cantante, 15,5 (4,81) Opl: 10.Steely Knight, (108,01) 1.Bravivivicimo, (19,05) 5.True Vision, (77,63). Odds: 3,06. Plats: 1,50-1,79-2,35. Tvilling (4/8): 7,20. Trio (4-8-11): 61,06. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 6.Kent le Soleil (Jörgen S Eriksson), 17,1 (1,38) 2) 12.Combonumberfive, 17,2 (11,33) 3) 13.Empire Grim, 17,4 (13,59) 4) 14.Moonlight Lini, 17,8 (15,66) 5) 8.Amazing Life, 18,3 (64,82) 6) 9.Kelly Jovalley, 18,4 (13,41) 7) 10.Kornett T.J., 18,4 (134,56) 8) 11.Princess of China, 18,5 (77,69) Opl: 1.Önas Olympia, (21,71) 7.Econic, (78,22) 2.Zelmer, (91,81) 4.Kensington Glide, (56,47) 15.Hall of Fame Zon, (71,51) 5.Made no Fear, (50,36). Odds: 1,38. Plats: 1,13-1,91-1,98. Tvilling (6/12): 5,25. Trio (6-12-13): 17,43. Strukna: 3.

Lopp 8: 1) 6.Roll the Dice (Jan Silvén), 16,5 (12,16) 2) 12.Albert G., 16,6 (9,35) 3) 2.Bravo Pointjack, 16,7 (6,12) 4) 14.U.B.Cool, 16,8 (5,93) 5) 13.Pallex Leejs, 16,8 (63,36) 6) 9.Cosmo Frazer, 16,8 (46,69) 7) 15.Elegant Frost, 16,8 (18,66) 8) 8.Magic Bråten, 16,9 (7,13) Opl: 3.Terri Hörsta, (25,85) 7.Thunder Rick, (9,46) 11.Oban Boe, (65,47) 1.Morran, (52,12). Odds: 12,16. Plats: 3,72-2,49-2,47. Tvilling (6/12): 44,60. Trio (6-12-2): 503,37. Strukna: 4.

Lopp 9: 1) 1.Maj Doll (Anna Sedström), 15,4 (9,53) 2) 8.Mill Ultra, 15,5 (9,48) 3) 2.Mr Jalla Jalla, 15,6 (24,49) 4) 6.Veams Benelli, 15,6 (4,71) 5) 3.Imola Boko, 15,7 (4,16) 6) 12.Dancing Vilma, 16,0 (4,64) 7) 5.The Perfect One, 16,1 (6,32) 8) 7.Mellby Devil, 16,4 (19,65) Opl: 11.Sharp Intentions, (52,82) 10.Irish Cream Zon, (31,96). Odds: 9,53. Plats: 2,17-2,73-5,30. Tvilling (1/8): 43,92. Trio (1-8-2): 809,08. Strukna: 4, 9.

Lopp 10: 1) 1.Jamenvisst (Richard L Jansson), 18,6 (3,48) 2) 7.My Cherry Blossom, 17,9 (3,82) 3) 13.Iris di Quattro, 17,2 (11,45) 4) 2.Spira Cson, 18,6 (7,85) 5) 11.Valnes Ina, 17,3 (5,89) 6) 3.Illusionist, 18,9 (16,64) 7) 8.Select Dream, 18,5 (38,01) 8) 12.The Lady L.B., 17,9 (60,29) Opl: 5.Tazette, (54,45) 4.Önas Oj Oj, (48,48) 6.Walerie Vingboons, (35,81) 10.Maja Bus, (71,40) 9.Viscaria Alpina, (16,54). Odds: 3,48. Plats: 1,47-1,71-3,33. Tvilling (1/7): 9,32. Trio (1-7-13): 126,88. Strukna: 14.

Lopp 11: 1) 5.Bastian Boom (Kim Moberg), 13,7 (1,97) 2) 1.Cherie Lascaux, 14,5 (9,97) 3) 9.Cody D.K., 14,5 (5,45) 4) 7.Towbar, 14,6 (8,57) 5) 4.Gullbergsraggaren, 14,8 (58,98) 6) 6.Day Composite, 14,8 (63,66) 7) 12.Symphonic Irja, 15,0 (6,20) 8) 3.Queuearow, 15,2 (29,91) Opl: 11.Optimus Prime, (38,33). Odds: 1,97. Plats: 1,20-2,20-1,75. Tvilling (1/5): 7,68. Trio (5-1-9): 35,37. Strukna: 2, 8.

MÅRTEN ERIKSSON