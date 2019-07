Så varmt var det i Örebro under torsdagen – men svalare luft kan vara på väg: ”Kommer kall luft norrifrån”

Ett högtryck har svept in över Sverige och under torsdagen var det högsommarvärme i princip hela landet.

Den högsta temperaturen som uppmätes i länet var i Örebro, där termometern registrerade 30,6 grader under eftermiddagen.

Men i början av nästa vecka kan det bli lite svalare väder – kall luft från norr förväntas dra in över landet.