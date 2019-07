Såhär slutade lunchtravet på Fornaboda: "Blev stum och utkontrad"

V65-fakta

Rätt rad: 6-2-7-4-9-4

6 rätt: 19 307 kr.

5 rätt: 307 kr.

Omsättning: 2 805 754 kr.

Antal system: 58 734.

V4-fakta

Rätt rad: 7-4-9-4

4 rätt: 1 328 kr.

Omsättning: 1 674 529 kr.

Antal system: 38 531.

V3-raden: 13-7-6

Utdelning: 1 604 kr.

LD-raden: 9-4

Odds: 36,77

Tummen upp: Jörgen Westholm som har härlig form på sitt stall och har haft det en längre tid. Denna eftermiddag hade Jörgen fem hästar till start, det blev två vattentäta segrar från ledningen med Strong Heartbeat och Fille Am. Övriga placeringar blev trea, fyra och femma.

Bra uppfattning: Visade toppstammade tvååringen Grand Princess som sprang 1.12,5 sista halvvarvet från ledningen ville verkligen vara först över linjen tillsammans med Ulf Ohlsson.

Tränare i fokus: Ulrika Wällstedt hade två hästar till start, i V4-inledningen hade Fonda Boko grepp om loppet men blev stum och utkontrad. Han slutade tvåa, i loppet efter körde Kim Eriksson ett mer avvaktande lopp med Jilla May, då luckan kom halvvarvet kvar avgjorde hon till lätt seger och tog andra raka på kort tid. Ulrika har väldigt bra snurr på stallet för dagen ska påpekas!

Dagens kuskplus: Mikael J Andersson som är en av landets bästa kuskar från springspår. Han prickade i sedvanlig stil med Adamant som sedan kontrade till sig segern i V65-inledningen och vann på nya banrekordet för äldre svenska hingstar 1.12,9 över kort distans med voltstart. Hästen hade inte vunnit loppet från andra positioner än spets tror undertecknad så stora plus till Micke J!

Fortsatt obesegrad: Strong Heartbeat har gjort fyra starter och har aldrig varit i närheten av förlust. Jörgen Westholm körde på säkerhet från början och fick smärtfritt överta ledningen från Åke Lindblom som satt bakom Tonique. Jörgen lät hästen lufsa 1.15,8 sista varvet och segern blev plättlätt, detta är lite extra till häst..

Lira nästa gång: Desefinado kom bort i ett taktiklopp, men hästen avslutade bra som trea och travade 1.10 sista halvvarvet. Passa Nicklas Westerholms häst framöver!

Värt att notera: En säsong på Boda går fort, nu på fredag 2 augusti körs sista tävlingsdagen för året. Det är lunchtävlingar då med och kuskchampionen ser ut att bli Kim Eriksson som tog en dubbel denna tävlingsdag och leder med tre segrar före Ulf Ohlsson.

Citatet: ”Bra spänst över linjen och det kändes bra hela vägen”

(Jörgen Westholm efter segern med fine obesegrade Strong Heartbeat som inte behövde visa mycket av sitt breda register för att vinna denna soliga eftermiddag)

Lopp 1

1) 6.Adamant (Mikael J Andersson) 2) 8.Fonda Boko 3) 1.Enge Barack.

Odds: 3,65.

Plats: 1,81-2,34-1,68.

Tvilling (6/8): 19,64.

Trio (6-8-1): 283,38.

Strukna: -.

Lopp 2

1) 2.Jilla May (Kim Eriksson) 2) 12.After All Flash 3) 4.Dreamlines.

Odds: 5,40.

Plats: 1,96-4,26-1,78.

Tvilling (2/12): 50,92.

Trio (2-12-4): 232,41.

Strukna: 9.

Lopp 3

1) 7.Aiming to Win (Ulf Ohlsson) 2) 5.Hungarian Hotwax 3) 9.Desefinado.

Odds: 14,54.

Plats: 2,28-1,48-1,66.

Tvilling (5/7): 19,85.

Trio (7-5-9): 266,27.

Strukna: -.

Lopp 4

1) 4.Strong Heartbeat (Jörgen Westholm) 2) 9.Surf'n Turf 3) 3.Tonique.

Odds: 1,25.

Plats: 1,05-1,66-1,93.

Tvilling (4/9): 5,79.

Trio (4-9-3): 34,53.

Strukna: -.

Lopp 5

1) 9.Ididitmyway (Pierre Nyström) 2) 13.Super Photo Copy 3) 8.R.K.Queen.

Odds: 16,40.

Plats: 4,13-2,91-2,01.

Tvilling (9/13): 71,48.

Trio (9-13-8): 867,50.

Strukna: -.

Lopp 6

1) 4.Fille Am (Jörgen Westholm) 2) 1.Indy D. 3) 12.St No More War.

Odds: 1,69.

Plats: 1,20-1,78-3,12.

Tvilling (1/4): 4,74.

Trio (4-1-12): 66,52.

Strukna: 2, 6.

Lopp 7

1) 1.Grand Princess (Ulf Ohlsson) 2) 3.Vici Volantes 3) 8.Custom Carrera.

Odds: 1,99.

Plats: 1,30-1,72-2,00.

Tvilling (1/3): 5,24.

Trio (1-3-8): 38,35.

Strukna: -.

Lopp 8

1) 13.Guli Birk (Leif Persson) 2) 8.O.K.Vega 3) 6.Snotra A.K..

Odds: 6,17.

Plats: 1,43-1,63-1,30.

Tvilling (8/13): 23,36.

Trio (13-8-6): 182,16.

Strukna: 1, 3, 4, 11.

Lopp 9

1) 7.Cuenca (Kaj Widell) 2) 5.Cobbys Nana 3) 2.Simb Rubinette.

Odds: 8,68.

Plats: 1,96-1,74-3,85.

Tvilling (5/7): 12,28.

Trio (7-5-2): 171,50.

Strukna: 10, 12.

Lopp 10

1) 6.G.R.J.'s Wolverine (Kim Eriksson) 2) 1.Fame's Hall 3) 7.Sir Armani.

Odds: 2,84.

Plats: 1,84-1,44-2,79.

Tvilling (1/6): 6,68.

Trio (6-1-7): 106,24.

Strukna: -.

V65: 2 805 754 kr. V4: 1 674 529 kr. V3: 113 400 kr. LD: 1 486 332 kr.

Vinnare: 1 051 784 kr. Plats: 366 183 kr. Tvilling: 1 007 087 kr. Trio: 703 413 kr.

Totaloms: 9 208 482 kr.

MÅRTEN ERIKSSON