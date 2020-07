Saknats under två matcher med DIF – nu tar Ajdarevic tar time out: "Jag och min familj mår bra"

Under söndagens match mot IFK Göteborg fanns inte Astrit Ajdarevic med på planen och när det på onsdagen var dags för Falkenberg saknades han återigen.

– Han är ledig fortfarande. Han är inte med i truppen i morgon. Han har inte tränat sen i fredags och kommer inte träna i veckan, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till SportExpressen på onsdagen.

På torsdagen meddelade Djurgården själva via sin hemsida att Ajdarevic nu tar time out, och kommer vara ledig under resten av juli.

– Till alla mina vänner som hört av sig senaste tiden kan jag hälsa att jag och min familj mår bra. Jag kommer att ta en paus från fotbollen för att förhoppningsvis snart återvända fullt motiverad för att göra det jag älskar mest, hälsar Astrit via pressmeddelandet.

Sportchefen Bosse Andersson vill tona ned situationen, och menar på att ingenting särskilt har hänt.

– Astrit har fått ledigt från fotbollen under juli. Det är ingen dramatik i det, Astrit mår bra men ibland kan man behöva ett break i livet och vi som arbetsgivare och Astrit själv som spelare är överens om att en time out under juli blir ett bra upplägg för honom. Sedan tar vi det vidare därifrån, säger Bosse Andersson i pressmeddelandet.