Salma Hayek insisterade på att få prata om klimakteriet

Många av scenerna i nya filmen med Selma Hayek skulle hon inte kunnat göra i dag. Hon arbetar fortfarande med att återhämta sig efter den svåra covid-19-infektion hon fick förra året.

– Jag trodde att jag skulle dö, säger hon.

Hon gör intervjun via Zoom från hemmet i London. Salma Hayek är som alltid glad och pratsam, men hon säger att infektionen drabbade henne hårt.

– Jag envisades med att jag ville bli omskött hemma, jag ville inte ligga på sjukhus. Skulle jag dö, skulle det vara hemma. Jag låg i respirator i en vecka, och det fanns ögonblick då jag var övertygad om att jag inte skulle klara det.

Rollen i nu bioaktuella ”The hitman's wife's bodyguard” gjorde hon före pandemin. 2017 mötte vi henne i rollen som Sonia, hustru till proffsmördaren Darius, i ”The hitman's bodyguard”. Men hennes roll där var mycket liten, och hon tackade självfallet ja när hon fick erbjudande om att göra en mycket större roll i en uppföljare. Hon var också med och utvecklade rollen.

– Jag var drivande bakom att hon skulle tala om klimakteriet. Varför skulle man inte kunna tala om det i en actionfilm?

Sonia slåss och skjuter så att fienderna faller som käglor.

– Jag gjorde så mycket av mina stunts som jag fick göra. Det är till exempel inte jag som hoppar från en hög klippa ner i vattnet. Det fick jag inte tillåtelse till. Där fick min stuntkvinna rycka in. Men det jag fick göra, det gjorde jag.

Hon är senare i år aktuell i två storfilmer – Marvelfilmen ”Eternals”, (regisserad av ”Nomadland”-regissören Chloe Zhao) – där hon spelar Ajak, och sedan i den verklighetsbaserade ”House of Gucci”, om mordet på Maurizio Gucci.

– Visst är det fantastiskt. Jag har mer än 15 miljoner följare på Instagram. Tänk att en gammal dam som jag kan ha något sådant.

Gunnar Rehlin/TT

Fakta: Salma Hayek

Ålder: 54 år.

Bor: I London.

Familj: Maken Francois-Henri Pinault, dottern Valentina.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Desperado", "From dusk til dawn", "Frida", "Savages", "Grown Ups", "The hitman's bodyguard", "The hummingbird project", "Bliss".

Aktuell med: "The hitman's wife's bodyguard".

Kommande projekt: "Eternals", "House of Gucci".