Arbetsplatser i Karlskoga får busskyttel

När resenärerna kliver av bussen från Örebro eller Karlstad kommer det vara enkelt att resa vidare till arbetsplatsen. Industriområden som tidigare har saknat närhet till busshållplatser ska få skytteltrafik direkt från Karlskoga busstation. Projektet med arbetsskyttel ska testas under tre år, enligt ett pressmeddelande från Länstrafiken Örebro.

– Det är en viktig hållbarhetsfråga att kunna resa till jobbet med kollektivtrafik. Vi vill också göra det möjligt för personer som inte har bil att arbeta i Karlskoga, säger Therese Sundin, miljöstrateg i Karlskoga kommun i pressmeddelandet.

Arbetsskytteln kan testas på sträckan eftersom att Länstrafiken och Karlskoga kommun redan idag samverkar kring Flextrafiken. Flextrafikbussarna används under dagtid som komplement till den ordinarie kollektivtrafiken. Samma bussar kommer nu användas till arbetspendlande resenärer på morgonen och eftermiddagen.

På arbetsskytteln kommer både Länstrafikens och Värmlandstrafiks resekort gälla. Bussen avgår från busstationen i Karlskoga till företag i Bofors och Björkbornsområdet och avgångstiderna är anpassade efter vissa av bussarna som kommer in från Degerfors, Karlstad, Kristinehamn och Örebro

Den bilpendlare som vill bli testresenär kan ansöka om detta via en länk som skickas ut till anställda på berörda företag. Under prova-på-perioden får testresenären använda både arbetsskytteln och hela den övriga kollektivtrafiken i länet helt gratis under två veckor. Länk till erbjudandet skickas ut till anställda på berörda företag.