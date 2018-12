Var tredje båtskada sker under vintervila: ”Man ska komma ihåg att man är båtägare även under vintern”

Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If gjort.

"Många skador kan förebyggas av att man tittar till sin båt då och då under vintermånaderna för att säkerställa att täckning och stöttning ser ok ut. Särskilt om man vet att ett oväder härjat i området. De verkligt stora kostnaderna uppstår när man inte upptäcker skadan i tid", säger Arvid Böhm, båtexpert hos If, i en kommentar till undersökningen där sammanlagt 3 518 intervjuer gjordes.

Mellan 30 och 40 procent av de båtskador som anmälts till If de senaste tre åren har inträffat under perioden oktober-april. Alltså då de flesta fritidsbåtar är uppdragna på land.

Snö, is och frost som letat sig in under täckningen hör till de vanligaste skadeorsakerna.

Dåligt uppstöttade båtar som vält i höstens och vinterns stormar är en annan vanlig skadeorsak.

"Man ska komma ihåg att man är båtägare även under vintern. Vi rekommenderar att man hälsar på båten åtminstone några gånger under lågsäsongen", menar Arvid Böhm.

Frågan som ställdes till 3 518 personer i samband med undersökningen gjord av YouGov på uppdrag från försäkringsbolaget If var:

"Hur ofta ser du till din båt under vintern?"

39 procent svarade någon gång under säsongen, 24 procent aldrig, 19 svarade varje månad och 17 procent varje vecka.