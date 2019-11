Samlat in över 38 000 kronor – nu har veteranerna spelat in en musikvideo

November är en månad då manssjukdomar uppmärksammas, oftast pratas det om prostatacancer – månaden brukar gå under namnet "Movember" och män uppmanas att odla mustasch.

I början av månaden startade Lif Lindesbergs veteranlag en insamling för detta ändå mål. Laget har också satt ut olika delmål där de måste genomföra utmaningar.

Första utmaningen var vid 5 000 kronor, då skulle laget springa en mil i samlad trupp. Andra var vid 10 000, då blev det ett dopp i Lindesjön.

Vid 25 000 kronor skulle laget spela in en musikvideo till låten "We are the world", en video som nu har släppts och laget har samlat in över 38 000 kronor.

Nästa delmål är 50 000 kronor, om de när målet kommer laget att dansa linedance i halvtid på en a-lagsmatch.

Se musikvideon nedan!