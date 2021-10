Sämst i världen i fjol – nu läcker Örebro Hockey igen: ”Är jättesvårt”

Visserligen en stark upphämtning i tredje perioden där Örebro med lite tur hade kunnat komma tillbaka hela vägen till 4–4. Men det sminkar inte över insatsen i övrigt som Niklas Eriksson var besviken på.

– Vi är ändå okej från start och första perioden är klart godkänd. Men efter 2–0 i andra så tycker jag att vi faller ihop lite. Vi tappar vårt passningsspel och intensitet. Vi flänger runt och är ostrukturerade.

Så att Malmö tog alla tre poängen hade Örebrotränaren inget att invända mot.

– Det är en comeback vi gör i tredje när vi kastar om lite i kedjorna. Då får vi lite momentum och med lite flyt hade vi kunnat göra ett mål till. Men i det stora hela är Malmö mer organiserat och vinner rättvist.

Just organisationen och strukturen var det som brast, menar Eriksson.

– Vi har haft två matcher innan där vi varit strukturerade, framför allt i fem mot fem. Det är det som kommer att ge oss framgång och om vi kan hitta det över 60 minuter. Vi har haft svårt att få ihop matcherna och i dag kanske spelarna ville visa upp sig på hemmaplan. Men det går inte att fuska till sig vinster utan då ser det ofta ut som det gör i andra.

I fjol hade Örebro skräcksiffror i boxplay. Knappt över 50 procent under en period, vilket C More då meddelade var den sämsta noteringen av alla lag i alla pågående ligor. Det gav rubriker som "Örebro sämst i världen".

De senaste två matcherna har vi fått en påminnelse om hur det såg ut då. Tre boxplay senast mot Frölunda och tre insläppta. Mot Malmö två numerära underlägen och två nya baklängesmål.

– Det är jättesvårt för alla de här fem målen är olika situationer. I Göteborg tycker jag att det är två slumpmål. I dag tycker jag att Malmö spelade väldigt bra, framför allt vid deras första när de har tryck på oss. Sedan vid andra målet så behöver vi vara i skottlinjen. När den går igenom så blir det svårt för vår målvakt som är skymd. Men ibland gör motståndarna bra saker, vilket jag tycker är anledningen på första målet.

Jag ställde frågan senast om du känner att det är vissa spelare som måste kliva fram och jag ställer den i dag igen.

– Det är alltid spelare som behöver kliva fram för att vi ska vinna men jag kommer inte kommentera det här och nu och vilka spelare det är i sådana fall. Det pratar vi med berörda spelare om i så fall.

Ni har fått en tung start på säsongen. Hur går ni vidare?

– Vi pratade lite mellan andra och tredje att vi ska spela 47 matcher till. Då kan vi inte gå ut och vara oroliga om vi hamnar i underläge. Det gäller att spela byte för byte, match match match. Sedan att vi jobbar på vår struktur och det vi tränar på varje dag så kommer det bli bättre. Men om vi hittar på egna grejer och tror och hoppas så blir det svårt.