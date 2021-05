Sänkte obesegrade Djurgården – Edvardsen om drömträffen: ”En obeskrivlig känsla”

Degerfors backade hem, Djurgården satte press och flyttade upp med allt och alla. Det öppnade upp för Victor Edvardsen.

– Jag hinner inte tänka så mycket egentligen. Jag får bollen och hinner se att han är lite långt ut, jag klappar dit den och får en bra träff sen var det skönt att se den gick in.

Edvardsen har bollen på mittlinjen och klipper till med högerfoten. Bollen i en perfekt bana över målvaktens fingertoppar.

– Jag känner direkt att jag fick en bra träff, sen ska det mycket till för att den ska gå in. När jag sneglade trodde jag att den skulle gå över först. Men sen dimper den ner och han når den inte. Det var en obeskrivlig känsla när den gick in.

Har du gjort snyggare mål?

– Det tror jag inte. Jag rankar nog det här som det snyggaste och sen att det är på den här nivån man gör det.

Efter drömmålet hann han även slå till igen innan slutsignalen ljöd. Abdelrahman spelar bollen och Degerforsduon får ett två-mot-ett-läge som Edvardsen förvaltar på bästa sätt. 2–0 till hemmalaget som betydde Djurgårdens första förlust för säsongen.

– Dom är tunga, dom är otroligt bra. Mycket skickliga spelare på bänken och dom som startar, någon som ska spela EM. Men vi visade borta mot Göteborg att om vi ligger på en hög nivå och jobbar för varandra kan vi slå vilket lag som helst, det visar vi idag. Sen kanske inte allting stämmer, det viktigaste i slutändan är att vi vinner och det gör vi.

Målen var hans första i allsvenskan efter att ha dundrat in mål i superettan förra säsongen och på försäsongen.

– Träningsmatcher är träningsmatcher, där gjorde jag mycket mål mot allsvenskt motstånd och trodde att det skulle flyta på samma när jag kom till Friends mot AIK borta, men det är stor skillnad på träningsmatch och tävlingsmatch. Det gäller att komma till insikt med sig själv att du måste jobba så här hårt på den här nivån. Gör du inte det då är du osynlig och dålig.

I söndagens hemmamatch fick Edvardsen ta platsen centralt i tremannakedjan. En roll han hittills den här säsongen inte har haft.

– Det är tränarna som bestämmer. Jag var tydlig med att jag kan spela där dom vill att jag ska spela. När vi ska hota mycket bakom känner jag själv att jag ska spela därframme. Men det är Tobbe och Adde som bestämmer.

Men det var mer än nya positionen på planen som bäddade för segern enligt matchvinnaren.

– Jag sa i en intervju igår att det har varit lite negativt från mitt håll. Jag kom med inställningen att jag ska lyfta alla istället, gå i bräschen där. Börja lägga ner jobbet och då märker jag själv att laget blir bättre. Att sen få göra två mål på det gör det inte mindre dåligt.

På pappret var det säsongens andra hemmamatch, den första spelades på Behrn arena. Efter 24 års väntan var det äntligen dags för allsvensk match på Stora Vallas naturgräs.

– Riktigt kul, det är våran hemmaplan och vill inte spel på Behrn arena. Fotboll ska spelas på gräs och har man problem med att göra det kan man ställa in skorna på en gång, för fotboll ska spelas på gräs.

Kan det vara årets mål?

– Jag vill inte vara kaxig här, säger Edvardsen och skrattar.

– Men det ska mycket till om man ska slå det, så kan jag säga.

Degerfors–Djurgården 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (85) Victor Edvardsen, 2–0 (90+1) Victor Edvardsen

Varningar, Degerfors: Sean Sabetkar, Christos Gravius, Ismael Diawara, Anton Kralj. Djurgården: Rasmus Schüller.

Domare: Mohammed Al-Hakim, Köping.

Publik: 8.

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Daniel Janevski (ut 81), Sean Sabetkar, Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 76), Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 76), Victor Edvardsen (ut 90+4), Johan Bertilsson (K).

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Jonathan Tamimi, Nicklas Maripuu (in 81), Erik Lindell (in 76), Abdelrahman Saidi (in 76), Christoffer Wiktorsson, Adhavan Rajamohan (in 90+4).

Djurgården (4–3–3): Aleksandr Vasiutin – Aslak Fonn Witry, Jakob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Haris Radetinac (ut 88) – Curtis Edwards (ut 66), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson (K) – Edward Chilufya, Kalle Holmberg (ut 66), Nicklas Bärkroth (ut 66).

Avbytare: Tommi Vaiho (mv), Elias Andersson (in 66), Emmanuel Banda, Jesper Löfgren, Isak Hien (in 88), Emir Kujovic (in 66), Leo Cornic (in 66).