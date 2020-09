Säpo grep 50-årig örebroare – nu har fallet överklagats: ”Ska ta ställning till om det går att utvisa honom”

Det var den 8 maj som Säkerhetspolisen grep örebroaren när han var på Hagabadet och simmade med sin familj. Uppgifterna kring varför mannen omhändertogs är knapphändiga. Säpo uppger bara att insatsen gjordes för att reducera hot i extremistmiljö.

Mannen är nu tagen i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Säkerhetspolisen kan frihetsberöva personer som inte är svenska medborgare vid fall då de anser att personen är ett hot mot landets säkerhet.

I förra veckan hölls en muntlig förhandling i Migrationsöverdomstolen. Man räknar nu med att ett beslut kan komma i slutet av september.

– Domstolen ska ta ställning till om det finns grund för att utvisa honom. Blir det ja ska också domstolen ta ställning till om det går att utvisa honom, säger Alparslan Tügel.

Finns det en hotbild mot personen i hemlandet kan det innebära att utvisningen inte går att genomföra. Det här har hänt i flera andra aktuella fall där personer som misstänks utgöra ett hot mot rikets säkerhet inte kan utvisas utan har stannat i Sverige.

Exakt varför Säpo har omhändertagit mannen är oklart.

– Jag har fått ta del av vissa uppgifter men kan inte gå in på det. Den information jag fått omfattas av särskild sträng sekretess, säger Alparslan Tügel.

Advokaten har i en tidigare artikel i NA påpekat att 50-åringen förnekar de påståenden som Säpo lägger honom till last.

Under 2015 misstänktes mannen för att ha rekryterat fyra unga män till terrorsekten IS. Säpo hade under flera månader avlyssnat mannens telefon.

Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för brott mot lagen om offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorverksamhet. Efter mindre än en månad i häktet släpptes han på fri fot och utredningen lades ned i brist på bevis.

NA har varit i kontakt med mannens hustru. Hon är svensk medborgare och riskerar inte utvisning. Hon berättar att tiden sedan maken greps har varit svår. Hon och familjen lever i ovisshet om vad som ska hända, och de ska inte heller ha fått någon information om vad Säpo grundar sina misstankar på.

– Jag kan bara hoppas att han inte utvisas. Det här är verkligen svårt för oss. Vi vill leva tillsammans. Vi har både barn och barnbarn och har bott här sedan 1990-talet, säger hon.

Kommer Migrationsöverdomstolen fram till att mannen kan utvisas är det i slutändan regeringen som fattar beslut om utvisningen ska verkställas eller inte.

– Då börjar en ny process där Migrationsverket, Säpo och personen själv får yttra sig. Sista ordet i det här har regeringen, säger advokaten Alparslan Tügel.