Sara Ajnnak hyllas av Live at heart: ”Resultat av ett jävlar anamma”

Sedan 2014 har Live at heart delat ut Musikörat – ett musikpris till den som genom sitt arbete utvecklat, bidragit eller på annat sätt lyft svensk musikkultur. Tidigare har bland annat Fredrik Strage och Malena Ernman fått priset och i år är det alltså Sara Ajnnaks tur.

”Vägen till de allra första tonerna och melodierna har varit lång, jag har kämpat mot generationer av förtryck, ett förlorat språk och en förbjuden jojk. Min musik är inte bara ord och melodier, utan ett resultat av ett jävlar anamma som vilar på en urgammal tradition och är skapad av en inre drivkraft att återta, att förmedla och att beröra. När jag experimenterar med orden och tonerna berättar jag något om mig själv, något om samerna som folk och det samhälle som jag lever i”, säger Ajnnak i ett pressmeddelande.

I fredags släpptes hennes album ”Homo sapiens and my people” och på torsdagen går det att se henne uppträda på en av Live at hearts scener i Kulturkvarteret.

”Jag känner mig djupt hedrad över att mitt arbete uppmärksammas och prisas. Att min musik och mitt skapande får det utrymme och den uppmärksamhet som det förtjänar,” säger Sara Ajnnak vidare i pressmeddelandet.