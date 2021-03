Sara Grahn tog sitt andra SM-guld – efter storspel i slutspelet: ”Stolt över vad jag har presterat”

Efter att vänt ett 2–0-underläge till seger i förlängningen med 3–2 mot Brynäs, vann Luleå sitt tredje raka SM-guld i ishockey under måndagskvällen. En av de stora hjältarna var målvakten Sara Grahn som är fostrad i IFK Hallsberg.

– Det är helt fantastiskt. Vi fick en tuff start, men bevisar vilket starkt lag vi är genom att vända och vinna. Det kan inte bli mäktigare än så, säger hon.

Finalserien slutade i och med vändningen 3–0 i matcher. Och under hela slutspelet förlorade seriesegrande Luleå endast en av nio matcher. På dessa matcher släppte Grahn endast in elva mål, vilket gav ett snitt på 1,12 insläppta mål per match och 94 procent i räddningsprocent.

– Det har känts jättebra och det känns som att jag tar steg hela tiden. Det känns som att jag utvecklas och lär mig av att spela så viktiga matcher. Jag har bara njutit och haft roligt, och då brukar det gå av sig självt.

Har du varit bättre någon gång?

– Jag vet inte. Det känns väldigt bra och jag har tränat väldigt bra. Svår fråga, men jag tycker att jag har gjort ett väldigt bra slutspel och jag är stolt över vad jag har presterat.

Guldet var Grahns andra som också var med och vann 2019. Dessutom fick hon slå sitt gamla lag Brynäs i finalen.

–Det är alltid häftigt att vinna. Det är något man jobbar för varje dag – att stå där som vinnare. Det var också speciellt att spela mot Brynäs och att få spela i Gävle som var min hemmaplan i åtta år. De har gjort det jättebra och bjöd verkligen upp till dans, så det har varit otroligt roligt.

Vad är det som gör att ni är så starka?

– Jag skulle säga att vi har en stor stomme som varit med i många år och vunnit mycket. Vi har en hel rad med vinnarskallar som varit med i såna här sammanhang. Vi sliter varje dag för att vinna och vi tränar extremt hårt, så det är skönt att det betalar sig i slutändan.

Hur var det att vinna guld ett sånt här år utan supportrar att fira med?

– Det är såklart att det är speciellt. Vi saknar dem och det har vi gjort hela säsongen. Sen är det inget vi kan påverka, utan vi vet att de är med oss även på distans. Vi vill göra dem stolta och vi vet att de stöttar oss.

Ett firande lyckades dock laget få till.

– Ja, i dag mår man som man förtjänar, haha. Vi firade i hallen och i omklädningsrummet, det var såklart speciellt, men vi hade otroligt roligt. Vi njöt av det ögonblicket vi fick tillsammans.