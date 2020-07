Säsongens första seger – Lundin stor matchvinnare för Kif Örebro mot Umeå

Kif Örebro rivstartade matchen mot Umeå och redan efter fyra minuter hade Karin Lundin lagets första skott mot mål. Lundin och resten av Kif fortsatte att anstorma hemmalaget, Lundin, Sara Lilja Vidlund, Frida Abrahamsson hade alla avslut och Nathalie Hoff Persson avslutade halvleken med ett skott som snuddade vid stolpen.

Den andra halvleken började som den första avslutades. Hörna direkt för gästerna och Abrahamsson tvingade Tove Enblom i Umeåmålet att sträcka ut sig rejält.

Men därefter vaknade hemmalaget. Fanny Hjelm dundrade bollen i ribban när klockan precis passerat 51 minuter. Och drygt tio minuter senare bröt Therese Simonsson sig loss och kom fri mot Paulsson-Febo, målvakten klarade den gången.

Det var dock gästade Kif som hade spelövertaget och det blev tillslut utdelning. När Abrahamsson slog en frispark tio meter in på offensiv planhalva i den 68:e minuten hittade hon huvudet på Lundin. Bollen gick i en hög bana över Enblom och smet in under ribban.

Nio minuter senare var Lundin framme igen. En hörna från Kollanen går över Umeåförsvaret och Enblom missbedömer bollen. Då stod Lundin längst bak, satte dit foten och dunkade upp den i nättaket. Anfallarens tredje mål för säsongen.

Kif hade också lägen att göra fler mål i matchen men 2–0 blev slutresultatet och säsongens första seger var ett faktum.

► Målvaktsbytena

Mimmi Paulsson-Febo stod i premiären. Mimmi Öhman mot Piteå i den andra omgången och nu var Paulsson-Febo tillbaka i målet. Efter den andra matchen sa Öhman att målvakterna och tränarna skulle ha en diskussion om vem som som är lagets förstemålvakt eller om de båda även fortsättningsvis skulle dela på rollen. Kif höll nollan för första gången denna säsong – frågan är om Mimmi Paulsson-Febo tagit rollen nu.

► Delad skytteligaledning

Karin Lundin har nu gjort tre mål på lika många matcher. Det innebär också att anfallaren går upp i delad skytteligaledning. Dock med en match mer spelad än Linköpings Orji Ebere.

Umeå IK–Kif Örebro 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (68) Karin Lundin, 0–2 (78) Karin Lundin.

Avslut: 6–14

Varningar, Umeå: – Kif Örebro: –

Domare: Sara Wiinikka, Svensbyn.

Publik: –

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Maja Regnås – Elli Pikkujämsä, Nathalie Hoff Persson (ut 87), Nellie Lilja, Sara Lilja Vidlund (ut 72) – Cali Farquharson (ut 87), Karin Lundin (ut 81), Heidi Kollanen

Ersättare: Moa Öhman, Ellen Karlsson (in 87), Freja Olofsson (in 72), Elin Bengtsson (in 87), Cajsa Åkerberg (in 81)