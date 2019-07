Satinprofilen om nöjes-Örebros förvandling: ”Så har vi lyckats locka de stora artisterna”

Namn: Ibrahim "Ibbe" Cogo

Aktuell: Driver jubilerande krogen Satin.

Ålder: 35

Familj: Gift med Linnea, barnen Alexander 3,5 år och Vincent, 7 månader.

Bor: På Öster i Örebro

Historien om Satin är inte bara historien om en krog: Den speglar även Örebros utveckling som krogstad, och en personlig resa för Ibbe Cogo.

Som student började han arrangera musikklubbar på pappans nattklubb, blev sedan klubbansvarig, personalchef, delägare – och numera allt mer intresserad av mat och dryck.

– Satin är en stor del av mitt liv, jag har varit med på hela resan, konstaterar Ibrahim "Ibbe" Cogo.

Satin är nu nöjeskrogen i Örebro som drivits längst av samma personer. Det hela startade i en lokal på Olaigatan känd som bland annat Apollo och Freden. Ibbes far Barsom Cogo köpte ut sin kompanjon, satsade på en rejäl ombyggnad och nyöppnade under namnet Satin år 2002. Men Örebrogästerna hängde inte med i svängarna från träinredd pub till satinklädd nattklubb.

– Kontrasten blev för stor. Det var inte bara att de byggde om, de skulle ha nya gäster också. Det gick bra de första månaderna, men sedan hördes allt mer bekymrade diskussioner mellan mamma och pappa hemma i vardagsrummet, berättar Ibbe Cogo.

Själv hade han börjat plugga ekonomi på Örebro universitet. Satin passade för att förfesta med kompisarna – men så föddes idén att starta Fredagsklubben.

– En nattklubb ska ju aldrig stå tom på helgerna, och vi saknade en klubb för hiphop. Så jag bjöd in mina tio bästa kompisar, som i sin tur fick bjuda in sina kompisar ...

Drömbokningen var Latin Kings. Ibbe Cogo trodde nog inte riktigt själv att han skulle lyckas – men drog i väg ett mejl och fick ett ja. Spelningen var ett nervöst risktagande, men biljetterna sålde slut.

– Och vilken kväll det blev! Känslan var "wow, det här vill jag se mer av".

Fredagsklubben gav ringar på vattnet, och blev ett ställe för livespelningar i många genrer: Klubb Aska för metal-folket, Klubb Smart för popen, Klubb Idiot med lite tyngre musik etc.

– Örebro såg annorlunda ut då, till exempel fanns inte Conventum och Ritz. Vi var rätt ensamma om att ha scener för publik i storleken 500-600 personer.

Det kunde vara reggae nere och svartrock eller techno uppe – bredden var en del av charmen, säger Ibbe. Han minns många fantastiska spelningar och kontakter med olika artister: Mando Diao, The Sounds, Shout Out Louds, Slagsmålsklubben, Florence Valentin, Fibes, Oh Fibes!, Timo Räisänen ...

– Genom åren har vi haft hundratals personer anställda, en massa olika klubbarrangörer och liveband, så det är svårt att minnas allt.

Tack vare klubbarrangörernas fingertoppskänsla lyckades Satin ofta boka band som var på väg att slå igenom.

– Vi tog hit Volbeat för 5000 kronor. Sedan var de förband på Metallicas världsturné, och tackade nej till en betydligt större summa pengar för att spela på Metallsvenskan.

Men 2008 kom beskedet: Hyresvärden ville åt Satins lokaler på Olaigatan för att bygga om dem till lägenheter och kontor.

– De där sista nio månaderna innan vi skulle vara ute ur lokalerna var en tuff tid. Frågan var hur stänger man en nattklubb?

Beslutet blev att ha öppet fredag till söndag sista helgen – och försöka avsluta storstilat med att boka Örebros största band Millencolin – som annars spelade på scener för 5 000-10 000 personer. Det omöjliga lyckades, och Satin kunde gå i graven med flaggan i topp.

Vad Ibbe Cogo skulle göra efter Satin var en öppen fråga: Han övervägde att ta upp studierna, och bestämde sig för att börja med ett halvår på långresa.

Det blev två veckor. Sedan ringde nämligen pappa och berättade att det dykt upp en tänkbar lokal på Stortorget. Ibbe kom hem, men var först inte imponerad.

- Jag tyckte stället var litet. Vi hade ju varit vana med två våningar och sju-åtta meter i takhöjd.

Men Satin flyttade in och blev kvar. En stor uteservering blev också en del av "nya" Satin, och samtidigt en del av det nya sommar-Örebro.

– Jag kan inte ens minnas att jag tog en enda öl på en uteservering när jag var 18 år. Tänk på vad som fanns på Stortorget när vi flyttade hit – en stor parkering för bilar och helt öde. I dag har vi ett helt annat Örebro. Det var kul att vara med och skapa en klubbkultur för liveband i Örebro, och det har varit kul att vara med och skapa en uteserveringskultur.

Hösten 2016 tyckte Ibbe Cogo att det kändes lite deppigt att gå från utesäsong till att bara ha öppet sena helgkvällar. Det ledde till beslutet att bygga om kök och restaurangdel, och plats för bokade sällskap. Förr hade Satin nattklubb även på tisdagar, men tiderna förändras. Ibbe konstaterar att folk går ut lika mycket som förr, men mer för att äta och dricka gott.

– Vi har anställt fler kockar och satsar mer på bra mat och dryck, eftersom kunderna efterfrågar det. Det är jättekul, för då måste man själv också utvecklas, säger Ibbe.

Samtidigt slopades ena dansgolvet och gav plats till en bar - fortfarande med eget dj-bås och plats för spontandans. Det större dansgolvet finns kvar, musiken likaså.

– Vi hade fler livespelningar på gamla Satin, men musiken tillhör Satins DNA. Martin Qvarfordt är evenemangsansvarig och han samarbetar med olika klubbarrangörer, sen har vi vanlig nattklubb på lördagar.

Redan när de flyttade till Stortorget fick Satin anpassa sig till att lokalen inte kunde ta lika stor publik, och därmed lika stora band. Men Ibbe har fortfarande drömbokningar, och är nöjd över att nyligen haft besök av artister som Markus Krunegård och Sandro Cavazza, och ser fram emot Deportees.

– Sen är det också roligt när vi har lokala artister som Hanna Järver som kommer och drar fullt hus.

När nu "nya" Satin ska fira sitt 10-årsjubileum blir det i dagsljus, en söndagseftermiddag. Förutom mat blir det livemusik med artister som ligger Satin varmt om hjärtat.

- Vi hoppas att vi kan lyckas samla både gamla och nya gäster, personal och klubbarrangörer. Alla som varit en del av Satin helt enkelt, säger Ibbe.