Satsa mer på yrkeshögskolan

Högre utbildning har länge setts som den viktigaste språngbrädan till uppnå social rörlighet. Däremot måste vi utvärdera i hur hög grad avkastningen motsvarar investeringen i högre utbildning. Matchningen brister på arbetsmarknaden och snedrekryteringen är ett faktum. Men genom att börja se högskola och yrkeshögskola som ett enda smörgåsbord där elevens val står i fokus kan vi råda bot på detta samhällsproblem.

Den dåliga matchningen in i utbildning och ut på arbetsmarknaden tillhör Sveriges största samhällsutmaningar. Om fler ska kunna förverkliga sig själva och göra klassresor behöver vi en ny syn på utbildning. Språngbrädan behöver moderniseras då den blivit allt för konform och begränsande. Universitet och högskola är inte den enda vägen för vidareutbildning. Yrkeshögskolan har sedan starten 2009 varit en succé, och lett till många jobb. En förklaring är givetvis att arbetsmarknaden skriker efter yrkeskunniga medarbetare.

Det borde fortsättas göra satsningar på den postgymnasiala utbildningen, men den behöver inte vara tre, fyra år för alla eller undervisas av akademiker, som ibland är goda forskare men usla pedagoger. Med många utan gymnasieexamen och många som är inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden borde vi skapa fler vägar in. Yrkeshögskolan är en framstående myndighet som anpassar sina utbildningar efter näringslivets behov. Detta skapar fler vägar in till arbetsmarknaden för flera.

Yrkeshögskolorna är ett av svensk arbetsmarknad mest framgångsrika projekt. Vi har i dag många som har någon slags högskoleexamen men trots det går arbetslösa eller arbetar med något som inte är relevant för deras utbildning. Vi behöver inte fler akademiker i Sverige. Vi behöver fler som kan arbeta inom bristyrken.

Vi vill att det satsas på yrkeshögskolan för att skapa flera vägar in i arbetsmarknaden. Fler elever måste få reda på att yrkeshögskolan finns och det borde vara möjligt att ansöka till yrkeshögskolan på antagning.se. Det måste bli enklare att ta steget till att vidareutbilda sig och specialisera sig även på yrkeshögskolan. Det borde vara lika enkelt att få information om yrkeshögskoleutbildningar som universitetsutbildningar.

Språngbrädan för social rörlighet måste moderniseras. Vilken utbildning dina föräldrar har eller vilken studievägledare du har ska inte påverka dina möjligheter. Sverige behöver fler som utbildar sig till bristyrken och näringslivs anpassade utbildningar. Universitet och högskola ska inte vara enda vägen till specialisering.

Karin Mäki-Kala

ordförande liberala studenter Örebro