Satsa på sänkt hyra istället, Öbo! ►Vi på Öbo ser ungdomar som en viktig del av våra hyresgäster

Citat från en artikel om en Öbos ungdomsparlament i Vivalla, NA den 16 september: ”Bor man i Vivalla och är mellan 15-20 år så är man välkommen.”. Ett uttalande från Maria Ejnebo Ridefors, distriktskoordinator hos Öbo.

Tack Öbo, som tar pengar från hyreshöjningar av oss som bor hos er, och placerar så en väldigt liten del kan nyttja den.

När ska ni sänka hyran motsvarande den del ni släcker ”tre-hål-i-väggen”?

När jag flyttade in hos Er för snart 30 år sedan låg kabel-TV-avgiften på 40 kronor per månad. Sedan bakade ni in den i hyran så den ökade varje år när ni höjde hyrorna. Nu när ni tar bort Comhem (skyll inte på Comhems digitalisering den är redan här, vi kan fortfarande se på deras innehåll så länge NI inte stänger av), anser jag att de 40 kronorna per månad, 30 år sedan, med alla hyreshöjningar procentuellt sett, torde ligga på 80:- per månad i hyressänkning.

Eller tycker Hyresgästföreningen att vi ska gå med på väsentlig nedgång i brukandet utan hyresnedsättning?

Från 19 kanaler kommer jag ha 4 kanaler, men samma hyra?

”Besviken”

Örebro

Svar direkt:

Vi på Öbo ser ungdomar som en viktig del av våra hyresgäster, hela 25 procent av dem som bor hos oss är under 20 år. Ungdomsparlamentet är därför ett av många sätt där vi vill ta tillvara ungdomars tankar och idéer om sin framtid och sitt framtida boende. Hyresutvecklingen baseras inte på sådana enskilda projekt, utan på en rad faktorer som till exempel kostnadsutvecklingen i omvärlden, Öbo:s långsiktiga behov och den förvaltningskvalitet som vi levererar i vårt bestånd.

Den omställning vi nu gör för tv-utbudet grundar sig i att vi vill skapa ett öppet, digitaliserat nät som ger en större valfrihet för våra hyresgäster med olika tjänster från olika leverantörer. Samtidigt fortsätter vi att erbjuda ett gratis basutbud för den som vill välja det. Basutbudet, tillsammans med den större valfriheten, motiverar en bibehållen hyresnivå ställt mot den överenskommelse vi sedan tidigare har med Hyresgästföreningen.

Comhem, som i dag levererar ett basutbud av tv-tjänster till våra hyresgäster, har under årens lopp gjort flera justeringar av utbudet. Ändringarna har gjorts på initiativ av Comhem och det har skett utan justering av hyran, varken upp eller ner.

Harriet Arnold

chef kommunikation & marknadsföring