Satsa på språkutbildning och joo för invandrarna

Invandringspolitiken håller på att kvadda. Det behöver ändras. Jag tycker att när någon kommer hit och söker asyl ska de automatiskt få 6 månader tillfälligt tillstånd. Under den tiden skall personen utredas av immigrationsverket. Samtidigt ska de nyanlända gå på SFI för att lära sig språket. Hittar de ett tillfälligt jobb ska de ha rätt att ta det.

Personens vilja att komma in i vårt samhälle och att lära sig språket ska ha en betydelse vid utredning till fortsatt uppehållstillstånd. Naturligtvis ska man också se på vilken skolgång personen har när den kommer hit och är man analfabet ska man sättas i en kurs för nybörjare. Man får börja helt från början och vi måste förstå att det kommer ta några år med utbildning för dessa personer. Det kommer säkerligen ta minst fem år att läsa in grundskolan för vuxna analfabeter. För vissa nio år. Det finns personer som inte kommer kunna läsa in det de behöver i snabbare takt. Jag menar verkligen hela grundskolan.

Det innebär att ingen nyanländ sitter hemma och inte gör något under tiden de väntar på förlängt uppehållstillstånd. De som inte vill lära sig språket får åka hem. Man ska visa att man vill bo och jobba här. När man får förlängt uppehållstillstånd får man först bo i utbildningslägenheter med personal som undervisar hur lägenheterna fungerar. Spisar, tvättmaskiner kyl och frys med mera. De som har utbildning från hemlandet får nu söka fasta jobb eller vidareutbildning, de andra fortsätter skolgången.

