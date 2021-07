Satsningen på solceller blev ingen lysande affär

Solcellsparken i Lindesberg har fått massor med lovord. Jag blev glad när jag kunde få vara med i en solcellspark, då vi inte har råd att sätta upp egna solceller. Kostnaden 19 kr per panel i månaden i tre år. Det låter inte mycket men vi fick betala hela summan i förskott. För att gå jämt ut med vad vi betalat för ett år så behöver vår inkomst under juli och augusti på panelerna vara 600 kr vilket vi inte varit i närheten av någon månad.

Så klart att elbolaget är nöjda vi har ju betalat nästan dubbelt så mycket mot vad vi fått igen. Jag kommer inte förlänga avtalet efter tre år om jag fortfarande gör en sådan förlust av en investering. Jag hade hoppats kunna sänka elkostnader med cirka 20 procent men om jag på fem paneler betalat in över 3000 kr och hittills fått in 600 kr och kostnaden är cirka 1200 per år., då ser inte jag fördelen längre.

Hälften av min investering går direkt till elbolaget. Så det slutar med att vi kunder har betalat installationen av hela parken. Bolaget tar inga risker när de bygger fler solcelksparker. För att ni ska få mitt förtroende tillbaks bör Linde energi ge oss kompensation för den glädjekalkylen de sa i starten för parken. Ska vi över huvud taget gå jämt ut behöver tiden förlängas till sex års avtal i stället för tre

”Irre”

Lindesberg