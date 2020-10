Sätt inte andras liv på spela bara för att du vill festa

Du är ung och livet ska levas! Att festa, njuta, umgås med vänner är det som ger livet mening – jag fattar! Been there och dessutom hade möjligheten att done that. Det är skittråkigt att år 2020 drabbats av en pandemi – det tycker vi alla!

Jag minns också den tiden när jag var ”odödlig” (den känslan har visst med synapserna i hjärnan att göra), det var en härlig tid. Jag önskar att ni unga i dag fick vara så som er hjärna säger men ...

Tyvärr ser världsläget annorlunda ut nu. Hänsyn är något som måste återuppväckas nu.

Det finns exempel i Örebro län, där ungdom festat och eventuellt spridit smittan till äldre släkting som faktiskt dött! Tänk tanken ... hur skulle det kännas? Att göra din mormor sjuk , är det värt risken? Bara för att just du inte får tydliga symptom och blir sjuk, så kan du faktiskt sprida det vidare. Snälla kom ihåg det.

Håll avstånd, tvätta händerna och ta hänsyn. Allt detta är skittråkigt men snälla tänk på konsekvenserna.

”Solidaritet”

Örebro