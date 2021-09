Scarpa hoppade in och avgjorde – igen: ”En super-sub” • ”Klart jag hellre vill starta, men …”

Kif Örebro dominerade stora delar söndagens hemmamatch mot AIK – utan att få in bollen. Statistiken sa det mesta: 14–4 i avslut varav 8–2 på mål (och en Sanna Kullberg-nick i ribban).

Men fram till 79:e minuten var matchen mållös. Det var då Jessie Scarpa slog till. Precis som mot Linköping, för mindre än en månad sedan, hoppade amerikanskan in och nickade in ett sent avgörande mål. Den här gången på en hörna från vänster, där Nathalie Hoff Persson hittade huvudet på Scarpa, vars nick styrde på mittbacken Konya Plummer och in i mål.

– Jag tror att den hade suttit ändå, jag hade en riktigt känsla när bollen lämnade huvudet och var säker på att den skulle gå in, säger Scarpa.

– Den var en riktigt bra hörna. Jag märkte innan hon slog den att de hade missat markeringen på mig, och jag hoppades att bollen skulle gå direkt till mig. Det blev ett rätt enkelt avslut.

När AIK tvingades forcera stack Jenna Hellstrom sex minuter senare upp och hängde 2–0, stolpe-in, från högerkanten. Men efter matchen var det främst Scarpa som hyllades av tränaren Rickard Johansson:

– Hon är en super-sub (super-inhoppare) nu. Vi hade mycket boll i första halvlek och skapade en del halvchanser, men tog oss inte in i de allra farligaste ytorna och skapade inte chanser av den högsta kvaliteten. Därför planerade vi redan i pausen för att göra två rätt tidiga dubbelbyten, och det blev tydligare i början av andra när matchen stod och vägde och vi inte fick till den energi som vi vile ha. Nu fick vi in fyra spelare som påverkade, och det visar att vi har en bra bredd i truppen.

De två vinstgivande inhopparmålen är Scarpas enda under debutsäsongen i Kif Örebro, men helst skulle 25-åringen från Florida starta oftare. Hittills har hon bara tagit plats i elvan i sex av 17 matcher.

– Visst, ni får kalla mig för ”super-sub”. Men jag vill hellre starta, det vill väl alla göra. Men Det finns bara elva platser från start, och då får man göra det bästa av den tid man får på planen.

Segern var Kif Örebros tredje på fyra senaste omgångarna, och i enda förlusten var laget bara 15 minuter från poäng borta mot regerande mästaren Häcken. Utdelningen gör att Kif nu bara har fem poäng upp till Kristianstad på fjärdeplatsen – och de på papperet svåraste matcherna är redan ur världen. Av de fem som återstår är förmodligen bortamatchen mot just Kristianstad, på naturgräs på lördag, den tuffaste.

– Så är det, men samtidigt har vi gjort två väldigt bra matcher mot dem. Vi slog dem i en träningsmatch på försäsongen och förtjänade inte att förlora med 2–0 hemma, säger Johansson som öppnar för att spela sin supers-sub från start på lördag:

– Jessie gjorde det jättebra borta mot Växjö, på naturgräs, så hon har en bra chans att få spela från start i Kristianstad. När vi har så bra konkurrens gäller det för spelarna att jobba sig till speltid genom att komma in och göra bra saker, och varje inhopp hon gjort har varit jättejättebra.

Scarpa är inne på samma linje:

– Kristianstad på naturgräs kommer bli en fysisk match, och det passar mig. De är ett bra lag, men vi kommer vara redo.

Kif Örebro–AIK 2–0 (0–0)

1–0 (79) Jessie Scarpa, 2–0 (84) Jenna Hellstrom.

Varningar, Kif: – AIK: Rosa Kafaji.

Domare: Jasmin Svraka, Stockholm.

Publik: 542.

Kif Örebro (4–2–3–1): Tove Enblom – Berglind Rós Ágústsdóttir, Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä, Sophia Redenstrand (64) – Carly Wickenheiser, Nathali Hoff Persson – Jenna Hellstrom (85), Heidi Kollanen (72), Wilma Öhman (64) – Amanda Rantanen (72).

Avbytare: Sara Lilja Vidlund (64), Anna Sandberg (64), Jessie Scarpa (72), Emilia Pelgander (72), Frida Abrahamsson (85), Dessislava Dupuy, Cecilía Rán Rúnarsdóttir (mv-res).

AIK (4–5–1): Milla-Maj Majasaari – Caroline Murray, Konya Plummer, Hannah Davison, Linda Hallin – Jenny-Julia Danielsson, Honok Hayashi, Evelina Finndell (46), Emma Santamäki, Hallbera Gísladóttir – Rosa Kafaji (77).

Avbytare: Ebba Jahnfors (46), Matilda Nildén (77), Emme Becker, Matilda Rosqvist, Emilie Jansson, Joy Bokiri, Serina Backmark (mv-res).