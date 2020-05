SD: Bra familjepolitik är att bekämpa det socialdemokratiska kontrollsamhället

Familjepolitik handlar om att genom politiska medel underlätta för familjebildning och familjeliv. Sverigedemokraterna är det parti som tydligast arbetar familjepolitiskt för att just åstadkomma detta, samtidigt som ett flertal andra politiska partier skapar krångel och försämring.

Den offentliga sektorn må vara känd för en generös föräldraförsäkring, men det är mycket som inte står rätt till på politisk nivå. Under vårt nutida socialdemokratiska styre försöker staten detaljstyra vem av föräldrarna som stannar hemma med barnen. 160 dagar av föräldrapenningen är kvoterade, något som inte leder till ett mer jämställt samhälle utan istället till statlig kontroll och krångel.

Staten måste sluta behandla våra invånare som om att de inte är kapabla att fatta egna självständiga beslut.

Sverigedemokraterna är övertygade om att familjerna vet bäst själva vad som passar deras situation, deras barn och ekonomi. Att en familj kommer överens om att den ena föräldern tar ut större delen av föräldrapenningen betyder inte att förtryck förekommer. Staten måste sluta behandla våra invånare som om att de inte är kapabla att fatta egna självständiga beslut.

Även dagens utbud av barnomsorg har en del brister som Sverigedemokraterna vill rätta till.

Socialdemokraterna har under decennier arbetat för att institutionaliserad barnomsorg ska vara en självklar del i barns uppväxt, redan från mycket ung ålder. Sverigedemokraterna är i grunden positiva till tillgänglig barnomsorg som underlättar familjernas vardag. Förstora barngrupper och stressade pedagoger är emellertid ett stort problem. Sverigedemokraterna arbetar för att främja valfrihet och ett större utbud av olika former av barnomsorg. Vi vill att dagbarnvård ska finnas tillgängligt för de familjer som anser att deras barn behöver en mer hemlik miljö med mindre barngrupper. Vi anser även att de familjer som själva vill ta hand om sina egna barn under de första tre levnadsåren ska erbjudas rimlig kompensation för detta.

Vi kommer alltid arbeta för att familjerna själva ska få bestämma över sitt familjeliv och kunna skapa sig en egen framtid.

Sverigedemokraterna kommer alltid vara en garant för familjevänlig politik. För att fler ska kunna bilda familj behövs ett generöst och flexibelt välfärdssamhälle. Vi kommer alltid arbeta för att familjerna själva ska få bestämma över sitt familjeliv och kunna skapa sig en egen framtid. Vi kommer göra vad vi kan för att bekämpa vänsterfeministiska fördomar om att familjebildning är en kvinnofälla och att staten behöver detaljstyra människors familjeliv. För vi är övertygade om att det svenska folket klarar av att leva jämställt och fritt utan Socialdemokratiska intrång.

Alexander von Uckermann

familjepolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Sergej Salnikov

kontaktperson Ungsvenskarna, Örebro län