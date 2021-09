Se bilderna bakom kulisserna från NA:s fest under Live at heart: ”Örebros musikliv blomstrar"

På de 20 minuterna som är mellan de båda konserterna ska han ta sitt instrument under armen (!) och pinna över till NA-scenen på Kulturkvarteret. Som tur var har Bohman inga problem med att hitta hit eftersom han spelade synth med Clara Alm på just vår scen tidigare under kvällen. Bara fem minuter efter utsatt tid är kvintetten soundcheckade och redo att dra igång.

Det är heller inga problem att hitta ägaren till den ring som lämnats kvar på scenen efter fredagens konserter, eftersom den tillhörde Mary Mi som sitter i publiken under Clara Alms konsert på lördagen.

När NA för första gången har en egen scen på Live at heart är det för att vi vill engagera oss i det lokala kulturlivet och därför är scenen endast för lokala artister och band. Och det är värmande att se den gemenskap som finns i det lokala musiklivet – på nästan varje konsert återkommer något av de ansikten, som tidigare stått på scenen, i publiken.

Under de här konsertkvällarna slår det mig att gemene örebroare inte tänker nog mycket på Musikhögskolan på Örebro universitet. Vilken rik källa det är till Örebros musikliv. Och tack vare festivaler som Live at heart får de prova sina vingar, stå på scenen, spela live, testa nytt material och nya konstellationer där många nya samarbeten föds och ny talang upptäcks. Kreativiteten flödar samtidigt som erfarenheten växer.

Kanske är det också Live at heart som har sparkat igång restaurangerna, under festivalen ställer nästan varenda krog i stan upp med egna scener. De blir vana vid att arrangera livemusik vilket spiller över på resten av året. Och kanske är det här nånstans vi hittar anledningen till att så många av de musiker som kommer från hela Sverige för att studera musikproduktion på Musikhögskolan har valt att stanna kvar i stan efter utbildningen.

Efter två kvällar med 12 konserter – äntligen live igen – känner jag mig patriotisk. Örebropatriotisk. Så hejdlöst mycket bra musik vi har här!

Fler bilder från NA-scenen