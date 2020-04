Se dramat med jättetornet - smällde rakt in i järnvägsbro: ”Aj, vad är det som händer?!”

Ett gigantiskt torn som väger 30 ton transporteras just nu genom länet på en lastbil. Mitt under NA:s livesändning smällde till ordentligt när tornet fraktades under en bro i centrala Pålsboda.

– Det kan ha varit en missbedömning av höjden. Jag tror att det var en isoleringsring som tog i bron. Det var inget allvarligare. Men spännande var det, säger Björn Reinholdsson, chef på BTR Industry.

Lastbilen som fraktade det 30 ton tunga stål-tornet kom efter en kort stund loss från bron.

– Det kändes ändå som att det gick bra. Jag tror inte det var någon större fara. Lite ny färg bara, sen så.

Tornet är tillverkat av BTR Industry i deras verkstad i Pålsboda. Det ska fraktas på lastbil till ett företag i Finspång. Tornet är gjort av stål och är 4,5 meter i diameter. Det är cirka 20 meter långt och väger 30 ton.