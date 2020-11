Se mannen bakom monstret

Att mäns våld mot kvinnor är något alldeles avskyvärd, kan vi alla komma överens om. Men hur problemet skall lösas, om detta råder självfallet delade meningar.

När man följer debatten i till exempel Aktuellt 10 november, får åtminstone jag den uppfattningen, att man både från vänsterhåll och ännu mera från högerhåll tror att flera poliser och längre och hårdare straff skulle vara någon sorts lösning. Jag törs nästan äta min gamla basker på, att det inte komma att lösa något.

Säkert finns det poliser och folk inom rättsväsendet, som skulle behöva mera utbildning i, hur man tar hand om både offer och förövare. Bakom resonemanget om längre och hårdare straff tycker jag mig ana en människosyn, som jag inte kan ställa upp på. Att förövarna skulle vara en sorts monster. Jag har jobbat som fängelsepräst ett antal år, och intog tidigt den hållningen att jag inte åker till fängelset för att besöka ett gäng mördare, tjuvar och våldsmän. Jag åkte dit för att besöka Lars och Niels och Lisa och Anna och vad de nu hette. Alltså inte för att besöka monster, utan för att besöka människor, som i vissa fall hade begått avskyvärda handlingar. Men de var fortfarande människor.

Men jag började ändå snart att fundera på om det är möjligt med en hållbar utveckling mot jämställdhet, om man inte har männen med på tåget.

Jag har lika lite som någon annan ett recept på kvickfix på problemet. Men kanske början på en tanke. Under några år jobbade jag för svenska kyrkan i Latinamerika. Kyrkan stöttade då ett antal organisationer som arbetade med olika demokratiserings-, bildnings- och lantbruksprojekt. I många projekt var det kvinnorna och deras situation, som stod i fokus. Och i den kontexten med all rätta. Men jag började ändå snart att fundera på om det är möjligt med en hållbar utveckling mot jämställdhet, om man inte har männen med på tåget. Är det så bra med det ensidiga fokus på kvinnors situation? Det resulterade i, att svenska kyrkan på plats tillsammans med sina samarbetspartners började diskutera frågor om mäns förändrade roll i det nya framväxande samhälle, om manssyn, vad det innebär att vara en ansvarfull man i dag, vad kan jag som man bidra med. Efter något år hade alla våra samarbetspartners skrivit in i sina handlingsplaner, att man skulle arbeta med de frågorna.

Hur det arbetet skulle se ut i svensk kontext vet jag inte. Men jag tror att frågorna kan tas upp i många sammanhang. Enligt vad jag har läst mig till, så börja det bli så, att pojkar och unga män hamnar allt mer på efterkälken i utbildningssammanhang. Att fler och fler män börjar dra sig undan från olika offentliga arenor. När allt fler män börjar känna sig främmande i dagens samhälle, kan det få allvarliga konsekvenser.

Det behövs mycket reflektion, samtal, strategier och handlingsplaner för att kvinnor och män skall fortsätta arbetet för hållbar jämställdhet. Det är inte en fråga om poliser och straff. Det är en betydligt större och mer komplex fråga.

Jens Frandsen

Örebro