Se Örebro Syrianskas mäktiga glädjescener – efter Kindbergs straffräddning: ”Jag gillar de ögonblicken •Buren på kungastol

Mellringe IP var välbesökt och badade i sol under inledningen av Syrianskas hemmamatch mot Gävle IF. Det började också väldigt bra för just hemmalaget Syrianska.

Redan i den elfte minuten kom anfallaren Ebrima Jaiteh fri mot målvakten Tim Markström. Jaiteh nådde högst i den duellen och skarvade bollen över Markström som istället rasade in i Jaiteh.

Straff till Syrianska.

Inga problem för lagkaptenen Laurence Bell som bara gick fram och nitade dit bollen via ribbans underkant. Efter det tidiga ledningsmålet tog Gävle över matchen mer och mer. Syrianska sjönk lägre och lägre under matchens gång.

– Vi försökte gå ut till matchen och spela en lite högre press. Gävle är ett väldigt bollskickligt lag och vi visste att det skulle bli tufft. De fick inte så mycket utdelning och inte så mycket farliga lägen, men vi känner ändå att de fick komma till farliga ytor, berättar Syrianskas målvakt Jacob Kindberg.

Syrianska fortsatte att ligga lägre i den andra halvleken men med lite mer kontroll. Kindberg var som alltid i ständig kommunikation med sitt försvar.

– Jag spelar med otroligt skickliga spelare så kommunikationen är mest för att hjälpa. De där ute säger åt mig att fortsätta och det hjälper mig att hålla fokus. Jag försöker hjälpa laget så mycket samtidigt som det underlätta för mig.

Efter en ordentlig Gävlepress så kom allt att kulminera i slutminuten. Gävlespelare omkull och straffspark blåst, matchklockan visade 93.

– Det var svårbedömt för domarna tror jag. Det var därför vi var noggranna med att få huvuddomaren dit så de fick diskutera det. Vi upplevde tydligt att det inte var något och jag tror inte ens Gävlespelaren ville ha straff, säger Kindberg.

Upp stegade Isac Lidberg för att kvittera matchen och med all sannolikhet plocka med sig en poäng hem till Gävle. Mot honom stod Jakob Kindberg.

Det gällde bara att ställa om, speciellt för mig som hamnade mitt i den sekvensen. Jag försökte bara gå in med självförtroende, psyka lite så klart.

Kindberg gick rätt och räddade den ganska svagt slagna straffsparken.

Efter att domare Jovan Krsmanovic blåst av matchen 20 sekunder senare exploderade hela Mellringe IP.

Pressfolk, bollkallar och avbytare rusade in på planen för att fira runt Kindberg själv. Efteråt blev det växelsång med läktaren och Kindberg blev buren i "kungastol" bort till omklädningsrummet.

Han är märkbart tagen när NA träffar honom efteråt.

– Det känns väldigt kärleksfullt, mycket glädje. Jag saknar ord just nu, det är firanden som detta som stärker varför jag valde att komma till den här klubben.

Tre räddade straffar och en insläppt sedan han kom till Syrianska. Kanske något av en straffspecialist.

– Många säger det och jag gillar de ögonblicken. Jag har kanske inte plusstatistik men jag har inte förlorat speciellt många straffläggningar. Nu sitter de i match också, skrattar Kindberg.

– Nu ska jag hem, kolla EM och bara njuta. Sen får vi se om det blir en öl också.

Matchfakta

Örebro Syrianska – Gävle IF 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 Laurence Bell (11).

Varningar, Örebro Syrianska: Joel Berhane Gävle: Tim Markström, Isac Lidberg.

Örebro Syrianska

Jakob Kindberg (MV) – Viktor Franssila, Laurence Bell (K), Felix Bindelöv – Marcus Karlsson, Mirza Turan (70), Joel Berhane, Eliyo Türkan (70), Sermed Habib – Ebrima Jaiteh, Nadir Ayeva (57).

Ersättare

Claudiu Neagu (MV), Sebastian Huenul Helgesson (70), Dino Salcinovic (57), Albin Hultin, Kevin Johansson (70).