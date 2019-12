Se örebroaren David Berg spela klassiska jullåten – med cykelpump: ”Alla skrattar åt videon”

►Se David Bergs Youtube-video här ovan.

Cykelpumpskarriären startade redan förra året när David Berg fick i uppdrag av revykungen Peter Flack att lära sig spela cykelpump inför en revy.

– Han hade sett en jättegammal revy från 30- eller 40-talet där det var en man som spelade cykelpump, och den grejen ville Peter Flack verkligen ha med i sitt öppningsnummer. Jag fick ta på mig jobbet. Jag var lite halvstressad, för jag hade ingen aning om hur jag skulle göra.

David Berg hittade en cykelpump i en cykelbutik i Örebro, och satte igång med övandet. Han kollade runt på Youtube efter instruktionsvideor.

– Men det var ingen som spelade cykelpump, så jag fick försöka fixa det själv. Jag fick ljud i den, och började spela. Sedan har jag blivit lite bättre på det. Man håller slangen med vänsterhanden och trycker med tummen för att kontrollera hur mycket ljud som ska vibrera. Ju hårdare jag trycker, desto ljusare ton.

Låtvalet föll på den klassiska jullåten ”When you wish upon a star”. David Berg bad sin pappa Stephan Berg att spela in bakgrundsmusiken.

– Sedan var det bara att sätta sig vid granen och spela in. Jag var noggrann med att det inte skulle vara något fejk. Jag spelade in videon samtidigt som jag spelade in ljudet. Att sitta och vara seriös – det var väldigt svårt. Det var ju roligt att spela in. Jag var orolig att folk inte skulle fatta att det var på skoj.

Men glimten-i-ögat-humorn i den något säregna videohälsningen verkar ha gått hem. På mindre än ett dygn har David Bergs julhälsning fått över 1 300 visningar på Youtube.

– Det är jättekul, jag trodde inte att den skulle få den här responsen. Många skriver att det är genialiskt, andra skriver ”alltså, vad är det här?”. Och alla skrattar åt videon. Det känns jättekul att få sprida lite julglädje i den lite bistra, grå julen vi har i år.