Se över upp avtalen innan du avskedar

Den lättaste kostnaden att göra sig av med för företag är lönekostnader. Avskeda eller varsla personal.

Fördel? En ganska stor kostnadspost frigörs.

Nackdel? Du gör dig av med produktivitet och kompetens inom företaget. Dessutom sänder det kortsiktiga signaler, eller signaler som uttrycker bristfällig planering (pandemi ej inräknad).

Den enkla vägen är dock inte alltid likställd med den bästa vägen. För visst finns det fler alternativ, om man bara lägger ner tid och engagemang på att hitta dem. Det är dags att börja ifrågasätta företagskostnader i samma mån som vi gör privat. Har vi prenumerationer som tickar pengar varje månad, se över dem med jämna mellanrum. Det kan vara alltifrån IT-system, tidningar eller cateringservice.

En annan stor post att ifrågasätta och oftare ändra på är avtal. Alltifrån skrivaravtal, larmavtal och mobiltelefonavtal. Att det tar tid och ork är ingen ursäkt. Det finns mycket pengar att spara och leverantörerna ger sällan någon trogen kund-rabatt. Snarare tvärtom. Hur är det med rådande kaffe-avtal på ditt jobb? Att det alltid har varit samma leverantör är ingen ursäkt för att det ska fortsätta vara så. Ifrågasätt!

Företag bygger in sig och låser in sig vilket gynnar leverantörer. Att se över vad man faktiskt betalar för några gånger per år är en bra början.

Det finns faktiska uträkningar på detta, och flera kundcase att ta del av. Bara en googling bort faktiskt. För privat googlar vi ju på allt. Och prispressar på exakt allt.

”Jesper, 29”

Örebro