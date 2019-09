Se tunga "strålningsdimman" över Örebro – så blir mörka helgvädret: "Då drar regnet in"

Sikten var långtifrån bra. Den täta dimma som la sig över Örebro under morgonen la sig som ett tjockt täcke av höst.

– För att det ska bildas dimma så krävs det två saker. Det första är fuktig luft, det andra är att den luften kyls av på något sätt, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

– Den dimma som var och är nu under morgonen kallas strålningsdimma.

Sådan dimma uppstår efter klart väder. Då värmer solens strålar upp marken. Den värmen strålar sedan ut och har inga moln som hindrar den från att försvinna. Samtidigt som det blir en kylig natt.

– Om det finns moln så slår den här värmen tillbaka. Men det måste vara tillräckligt fuktigt, säger Holmberg.

Dimman lättar allt eftersom. Och redan under förmiddagen kommer den att ha försvunnit.

– När solen värmer på så bränner den bort dimman.

Men det mörka höstvädret kommer ändå fortsätta.

Under fredagen drar regn in över länet. Och det kan hålla i sig under mer eller mindre hela helgen.

– På fredag närmar det sig ett område med regn som kommer in någon gång under eftermiddagen, kvällen, säger Holmberg och fortsätter:

– Under lördagen kommer ett nytt område med regn som berör hela området under natten, morgonen och en bit på förmiddagen. Därefter kan det vara tillfälligt uppehållsväder, men det kan komma mer regn under kvällen.

Även under söndagen kan det regna, om än inte ihållande. Då kan det istället vara fråga om någon skur.

– Sen är det lite varmare luft som drar in, runt 15-16 grader.