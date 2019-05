Se upp för fallgropar om du hyr ut fritidshuset: "Bra att skriva ett ordentligt avtal där det står vad som gäller"

Fritidsförsäkringen gäller för brand och vattenskada för den som hyr ut sin sommarstuga. Däremot täcker inte den försäkringen stölder eller förstörd egendom eller skadegörelse i någon form under uthyrningen.

"Om hyresgästen eller någon som denne släppt in tagit saker eller förstört något, täcks inte det av den vanliga fritidshusförsäkringen. Ett bra tips är därför att plocka bort och låsa in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde", säger Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget If, i en presskommentar.

Det är heller inte bara den egna försäkringen som är viktig. Som uthyrare ska man också försäkra sig om vilket försäkringsskydd hyresgästen har.

"De allra flesta som hyr sommarstuga är naturligtvis ärliga och vill göra rätt för sig. Men för att känna sig trygg som stugägare är det bra att skriva ett ordentligt avtal där det står vad som gäller. Städning och inventarier är sådant man bör vara tydlig med", säger Caroline Starck och tillägger:

"När det gäller betalningen kan det vara bra att ta en deposition. Generellt bör man ta betalt i förskott, eller åtminstone samma dag som hyresgästen anländer, för att vara säker på att få betalt. Då kan man slippa tråkiga diskussioner i efterhand."

FAKTA: Tips inför uthyrning av fritidshuset

► Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.

► Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen om du använder en förmedlare. Gör en inventering av stugans skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.

► Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.

► Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.

► Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier.

► Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring.

► Ta deposition.

► Om du hyr ut fritidshuset och inte har en separat uthyrningsförsäkring får du normalt inte ersättning vid stöld eller skadegörelse som orsakat av hyresgästen. Därför är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag om man planerar att hyra ut för att ta reda på hur villkoren ser ut, och skaffa ett fullgott försäkringsskydd.

Källa: Försäkringsbolaget If