Segers kaxiga ÖSK-signal efter kryss mot mästarlaget: ”Vi är inga juniorer som ber om ursäkt”

ÖSK klarade oavgjort, 1–1 mot regerande mästarlaget Malmö FF i huvudmatchen av två träningsmatcher som spelades på Malmö IP.

David Seger tryckte in ledningsmålet redan i tredje minuten. I den andra hade Deniz Hümmet läge att avgöra från straffpunkten men missade. Och den tuffa matchen som stundtals var riktig het och irriterad på planen slutade med kryss.

Efteråt hade ÖSK-mittfältaren David Seger ett klart besked inför allsvenskan.

– Vi kommer inte hit och ber om ursäkt. Vi kommer hit och möter de svenska mästarna men håller de på och gruffas så gör vi det också. Vi vill ha den mentaliteten. Det kommer att gynna oss väldigt mycket, att vi inte kommer hit som ett juniorlag och ber om ursäkt, säger David Seger.

Han menar att attityden är något som truppen har jobbat på mycket under vintern.

– Det är något som vi har utvecklat mycket. Dels jämfört med när jag kom förra säsongen men också under försäsongen i år. Det är en helt annan stämning under matcherna men också innan och efter, säger David Seger.

Många ÖSK-supportrar minns när managern Axel Kjäll fick tokspel under träningsmatchen mot Djurgården (0–4) när Dennis Collander kastade tillbaka bollen till motståndarna.

Managern vrålade ” vad är det för småstadsmentalitet”, så det ekade över hela Tele 2 arena.

Det var en signal till laget att det inte handlar om att vara bussig på planen.

– I träningsmatcherna mot AIK och Djurgården var vi lite juniormässiga. Det är inte alltid att man kan styra allt som händer på planen. Spelar man dåligt måste man göra det som krävs för att komma in i matchen. Ta en frispark här, skrika lite på domaren lite extra. Det är något som vi har tagit till oss och det gäller även på träning. Och vi ska se till att ta med oss det till allsvenskan att vi ska ha mentaliteten att vi ska vara med däruppe och inte be om ursäkt mot något lag, säger David Seger som menar att man började bygga den attityden under den poängmässigt starka höstsäsongen.

ÖSK tog alltså ledningen med 1–0 redan i den tredje minuten när David Seger tryckte dit bollen efter att ha fått den till skänks av Anel Ahmedhodzic inne i Malmös straffområde.

– Vi ville gå ut med hög intensitet och sätta tonen direkt i början. Vi pressar högt och vinner bollen. Det blir ett motlägg och så får jag bollen av en av dem (Ahmedhodzic). Jag tar en touch och skjuter in bollen vid första stolpen. En perfekt start på matchen. Väldigt skönt att få ledningen så tidigt, säger David Seger.

Malmö FF kom tillbaka och Ola Toivonen kvitterade på frispark efter ett mindre lyckat ingripande av ÖSK-målvakten Bobby Allain.

– De slår en frispark från ganska långt i från som jag tycker ser ganska dålig ut. Jag tror att den går mellan muren, och studsar framför Bobby som inte får tag på bollen och den går in. Den tar han nog nio av tio gånger annars. Annars gjorde han en grym match med flera grymma räddningar. Han ger en trygghet därbak, säger David Seger.

David Seger sammanfattar känslan i ÖSK-omklädningsrummet:

– Vi går härifrån efter 1–1 mot Malmö FF men vi känner oss besvikna.

ÖSK:s U21-lag förlorade den andra matchen med 4–1 efter mål av debutanten Viggo Svedin.