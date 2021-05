Selected News vann Telebolaget Grand Prix trots dödens: ”Kan mycket väl vinna något storlopp under året”

NA:s travexpert Mårten Eriksson ger er det mesta av det bästa från torsdagskvällens tävlingar på Örebrotravet med Telebolaget Grand Prix som höjdpunkt.

Rubrikerna

Tummen upp: Jaguar Dream som fortsätter visa knallform, fuxen tog ner ledande Ural på ett rejält vis. Love You-avkomman travade 1.12,2 sista varvet och i nästa start blir det bike och barfota runt om, pass upp för honom då. Nästa uppgift blir V75-finalen under Elitloppshelgen, den starten har Claes Sjöström haft i åtanke i flera veckor, han kommer ha snyggningen i ruggigt skick då var så säkra …

Vann mot hingstar: Break Through var grymt bra då hon vann från dödens på 1.12,6 auto över kort distans. Hon var bara bäst och segrade över hingstar. Den här mattevinnaren levererade, hon har 3 av 4 i Örebro och är obesegrad över sprinterdistans.

Proppen ur: Är det helt klart för Runkeeper M.J., hästen hade gjort 16 starter utan att vinna travlopp. Sedan lättade man henne i balansen och då har hon tagit två raka. Under torsdagen kördes hon snyggt av Linda Sedström och sexåringen vann lätt, fler segrar lär vänta för feelingen är att hon står billigt inne i klassen.

Värmningen: Pablo Andover studsade fram på 1.13,5/400 meter och rundade traktorn på den noteringen för sin tränare Bengt L Axelsson. Bra tränarjobb av ”Bengan” att ha hästen i detta skick trots att hästen börjar komma upp i respektabel ålder. Hästen blev över från start, så glöm denna insats men han passas framöver i mer lämplig konkurrens.

Lira nästa gång: She Follow Me är en häst som man lätt fattar tycke för, snygg och mkt massa på Maharajah-avkomman. Stoet kördes vaket fram till dödens av Ulf Ohlsson dryga varvet från mål. Femåringen travade 1.12,9 sista varvet men fick ge sig kort innan mållinjen mot Ies Juvel som fått en smörresa av Per Lennartsson. She Follow Me är i bra fas för dagen och vi tror hon kommer få en mycket fin sommar, håll koll på Markus B Svedbergs travare det är vårt råd!

Värd sin fullträff: Quite E.Wood stod verkligen på tur för en seger efter två vassa avslutningar. Hästen fick dra fram favoriten Eddy West, men hade trots det mod och moral att stå emot honom. Detta var femte segern över lång distans och André Eklundh har gjort ett bra tränarjobb med sjuåringen.

Värt att notera: Daniel Redén har en riktig skjutare i treårige Francesco Zet som vann andra raka segern, även denna gång från dödens. Örjan Kihlström körde 1.13,8 sista varvet med hingsten som var långt ifrån bottnad på den noteringen.

Vilken läcker individ: Hans-Owe Sundberg har en riktig blänkare i fyraårige Selected News som vann Telebolaget Grand Prix trots dödens. HOS la upp loppet exemplariskt och segern blev säker, kul att rutinerade/trevlige Sundberg körde själv. Det var 125 000 kronor i förstapris i detta race, detta kan mycket väl vara vinnaren av något storlopp under året så kapabel är hästen.

Citatet: ”Det gick ju vägen, men planen var ju inte att vinna på detta vis” (Claes Sjöström efter segern från dödens med Jaguar Dream, han hade nog önskat en annan position då fuxen ska ut i V75-finalen i nästa start).

Resultaten

V64-fakta

Rätt rad: 8-13-10-8-5-4

6 rätt: 4 220 kronor.

5 rätt: 82 kronor.

4 rätt: 14 kronor.

Omsättning: 5 719 475 kronor.

Antal system: 124 064.

V4-fakta

Rätt rad: 10-8-5-4

4 rätt: 464 kronor.

Omsättning: 699 461 kronor.

Antal system: 15 119.

V3-fakta

V3-raden: 4-15-10 (lopp 9-11)

3 rätt: 275 kr.

Dagens dubbel-fakta

DD-raden: 5-4.

Odds: 6,65.

Lopp för lopp

Lopp 1: 1) 6.Magic Madonna (Janne Korpi), 16,5 (10,91) 2) 1.Franklin Zet, 16,7 (1,48) 3) 9.O.F.Paraguas, 17,2 (34,05) 4) 3.Massai, 17,5 (89,42) 5) 2.You to Tasty, 17,9 (12,82) 6) 11.Invader Am, 19,5 (4,35) Opl: 7.Icebreaker D.S., (43,18) 12.Chasse Royale Rick, (143,77) 8.Flat Broke, (26,73). Odds: 10,91. Plats: 1,97-1,05-3,85. Tvilling (1/6): 4,58. Komb (6-1): 35,87. Trio (6-1-9): 274,07. Strukna: 4, 5, 10.

Lopp 2: 1) 5.Francesco Zet (Örjan Kihlström), 16,3 (1,82) 2) 1.Wilda Knight, 16,5 (3,52) 3) 3.Current Leader, 16,5 (41,12) 4) 4.Stracciatella Doc, 17,2 (92,31) 5) 2.Eleganten Indika, 17,4 (128,37) 6) 7.Heart Jubb, 18,7 (72,48) 7) 8.Midsummer Bråten, 21,6 (13,41) Opl: 6.Courtly Kronos, (4,60). Odds: 1,82. Plats: 1,09-1,34-3,12. Tvilling (1/5): 3,00. Komb (5-1): 5,27. Trio (5-1-3): 24,75. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 7.Runkeeper M.J. (Linda Sedström), 14,8 (2,77) 2) 5.Jane Attack, 15,3 (7,10) 3) 11.Hoonigan, 15,3 (6,23) 4) 4.Mango Tango, 15,5 (5,26) 5) 3.Uberty Face, 15,5 (19,92) 6) 9.Nowalkrun, 15,6 (15,18) 7) 6.Staro Kitty, 15,7 (55,62) Opl: 10.Princess of Aloha, (11,75) 2.Rally Hjärtat, (17,16) 8.Xanthis Euphoria, (64,24) 12.Callie Vingboons, (100,54) 1.Chanel W.S., (42,42). Odds: 2,77. Plats: 1,55-2,50-2,38. Tvilling (5/7): 10,76. Komb (7-5): 18,30. Trio (7-5-11): 116,85. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 8.Quite E.Wood (André Eklundh), 14,1 (6,01) 2) 10.Eddy West, 14,3 (1,62) 3) 4.Pine Muscle, 14,8 (16,03) 4) 6.Busy Doin' Nothing, 14,8 (49,87) 5) 1.Massive Attack, 16,1 (21,41) 5) 2.Keylor Navas, 16,1 (48,34) Opl: 3.Betting King, (158,13) 9.Vera Spiro, (172,21) 7.On the Dot, (133,32) 5.Testa di Cavolo, (4,38). Odds: 6,01. Plats: 1,62-1,10-2,59. Tvilling (8/10): 3,80. Komb (8-10): 13,34. Trio (8-10-4): 77,70. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 13.Zurich As (Björn Goop), 15,4 (7,39) 2) 6.Occasione Doc, 15,5 (41,39) 3) 9.Campagne de Press, 15,6 (40,63) 4) 7.O.F.V.Caboy, 15,9 (61,35) 5) 1.Dirc, 15,9 (33,29) 6) 3.Royal T.C., 15,9 (12,98) 7) 12.Kosgi, 15,9 (132,31) Opl: 4.Cookie Girl, (4,06) 8.Keziah Boko, (5,27) 14.Edemma, (276,33) 11.Brolle F., (87,27) 10.Dragon Speed D.S., (42,93) 15.Express Love, (2,75) 2.Grimm Majyc, (39,24). Odds: 7,39. Plats: 2,55-7,35-7,59. Tvilling (6/13): 126,41. Komb (13-6): 163,46. Trio (13-6-9): 3107,24. Strukna: 5.

Lopp 6: 1) 10.Jaguar Dream (Claes Sjöström), 13,0 (2,73) 2) 3.Ural, 13,0 (12,26) 3) 2.Flash Håleryd, 13,3 (6,00) 4) 4.Macho Look, 13,4 (99,72) 5) 5.Jason's Camden, 13,5 (6,52) 6) 7.Ivory di Quattro, 13,6 (3,30) Opl: 12.Rafiki Fri, (115,30) 9.Test Drive, (73,40) 11.Furious Francis, (52,25) 6.Pablo Andover, (22,23) 8.Bison Spiro, (225,82) 1.Wollafur, (132,26). Odds: 2,73. Plats: 1,37-3,45-1,95. Tvilling (3/10): 22,26. Komb (10-3): 34,11. Trio (10-3-2): 145,09. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 8.Ies Juvel (Per Lennartsson), 14,4 (7,02) 2) 11.She Follow Me, 14,5 (3,38) 3) 6.Bolla Spritz, 15,3 (2,55) 4) 10.Flavienne Lascaux, 14,8 (30,48) 5) 1.Enjoy's Corrida, 15,5 (39,46) 6) 2.B.B.S.Chanelle, 15,8 (234,69) 7) 14.Klara Zonett, 15,4 (13,78) Opl: 15.Daughterofdarkness, (64,99) 13.Unique Amok, (361,50) 7.Dancing Vilma, (182,48) 3.Digital Carpet, (82,73) 5.Orlanda G.M., (59,43) 4.Global Bellicosa, (6,24). Odds: 7,02. Plats: 2,15-1,64-1,36. Tvilling (8/11): 10,52. Komb (8-11): 30,03. Trio (8-11-6): 80,06. Strukna: 9, 12.

Lopp 8: 1) 5.Break Through (Ulf Ohlsson), 12,5 (3,31) 2) 4.Fille Am, 12,9 (4,91) 3) 2.Romantico, 12,9 (7,25) 4) 3.Brandy Flame, 12,9 (11,31) 5) 11.Dear Matrix, 13,1 (67,32) 6) 9.Greta Journey, 13,2 (9,25) 7) 7.Bottnas Explosive, 13,2 (29,29) Opl: 6.Alert Kronos, (5,31) 8.Roc Star Joli, (64,81) 10.Merci Bråten, (87,81) 12.Mr Julian, (268,18) 1.Take it Easy Tour, (14,20). Odds: 3,31. Plats: 1,58-1,87-2,41. Tvilling (4/5): 8,90. Komb (5-4): 15,94. Trio (5-4-2): 104,19. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 4.Selected News (Hans-Owe Sundberg), 12,8 (1,98) 2) 2.Sidney Celeber, 12,8 (25,10) 3) 8.Hell Patrol, 12,9 (18,82) 4) 3.Take the Credit, 13,0 (7,77) 5) 1.Maesteraemon, 13,0 (3,21) Opl: 6.Maestro Zon, (44,38) 5.Southwind Hillrazr, (55,95) 7.Bandido Gar, (10,08). Odds: 1,98. Plats: 1,13-3,23-3,23. Tvilling (2/4): 17,25. Komb (4-2): 21,15. Trio (4-2-8): 139,11. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 15.Majestic Up (Claes Sjöström), 17,1 (2,55) 2) 6.All in All, 17,9 (3,29) 3) 1.You to Special, 18,0 (3,53) 4) 5.Hobbit Composite, 18,0 (47,03) 5) 9.M.T.Penelope, 17,5 (19,04) 6) 12.Malawika Maid, 17,5 (74,79) 7) 14.Gazelle de Viette, 17,7 (42,10) Opl: 11.Godric, (58,53) 8.Medusas Magi, (74,71) 10.Larrissa Fallis, (35,17) 7.Sancho, (48,75) 3.Imperial's London, (101,89). Odds: 2,55. Plats: 1,37-1,52-1,35. Tvilling (6/15): 5,35. Komb (15-6): 9,60. Trio (15-6-1): 23,31. Strukna: 2, 4, 13.

Lopp 11: 1) 10.Countess Chiara (Janne Korpi), 16,7 (3,34) 2) 7.Fire of Noa, 16,7 (1,74) 3) 12.Unity Millpond, 17,0 (7,78) 4) 1.Beauty Frontline, 18,7 (58,58) 5) 11.B.B.S.Lezzy, 17,4 (18,53) 6) 3.Jordan Star, 18,9 (24,81) 7) 4.Swift Diva, 18,7 (37,36) Opl: 5.Stand By O.O., (100,46) 2.Demolition Man, (60,63) 6.Red Go Red Over, (86,81). Odds: 3,34. Plats: 1,36-1,16-1,70. Tvilling (7/10): 3,24. Komb (10-7): 9,88. Trio (10-7-12): 25,89. Strukna: 8, 9.