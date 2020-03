Sena beskedet från förbundet – SM-slutspelet skjuts upp 15 timmar före Lindesberg Volleys första kvartsfinal: ”Behöver utredas ytterligare”

Efter regeringens förordning om förbud mot att hålla offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare trädde i kraft i går, torsdag, har allt fler idrottsförbund kommit med beslut om att spelet i ligorna och slutspelen skjuts upp eller att säsongerna helt avslutas.

Men Svenska volleybollförbundet dröjde ända till 22.55 på fredagskvällen med att lämna besked om det pågående SM-slutspelet som går in i kvartsfinalfasen i helgen efter att åttondelarna avgjorts de senaste veckorna. 14.00 på lördagen skulle Lindesberg Volley starta en bäst av fem-serie mot Lund på hemmaplan, och så sent som 21.15 gick klubben på sin hemsida ut med beskedet att matchen skulle spelas inför tomma läktare i Lindesberg arena (tidigare under dagen fanns information om att 100 åskådare skulle tillåtas).

Men 22.55, bara 15 timmar före matchstart, gick förbundet till slut ut och meddelade att alla helgens matcher samt den andra omgången i SM-kvartsfinalspelet, som skulle ha spelats under mitten av nästa vecka, skjuts upp.

”Utifrån dialog som hållits med serieföreningen Svensk Elitvolleyboll (SEV) under fredagen den 13 mars har Svenska volleybollförbundet beslutat att ställa in de två inledande omgångarna i SM-slutspelets kvartsfinalfas, helgen 14-15 mars samt vardagarna 18-19 mars”, skriver förbundet på sin hemsida. De tillägger: ”Vi beklagar att texten kommit sent.”

GP-mästarna och elitserietvåan Örebro Volley skulle ha gått in i SM-slutspelet med hemmamatch mot Hylte/Halmstad på söndag. Både Lindesberg och Örebro skulle därefter ha spelat sina första matcher på bortaplan på torsdag. Nu kan det alltså som tidigast bli kvartsfinalspel nästa helg. Då Lindesberg och Örebro återigen har inplanerade hemmamatcher lördag respektive söndag.

SM-slutspelet är långt, med kvartsfinaler, återkval, semifinaler, finaler och bronsmatcher, och beräknades pågå minst till den 26 april. ”Hur SM-slutspelet ska avgöras, behöver utredas ytterligare utifrån rådande situation och förutsättningar, som snabbt kan komma att ändras. Ny information lämnas senaste torsdagen den 19 mars”, skriver förbundet nu.

Förbundet meddelar också att volleybollens ungdoms-SM-kval skjutits upp till slutet av april. Däremot har information ännu inte kommit om vad som gäller för serierna under elitserien. Degerfors Volley, som begärde sig ur elitserien inför årets säsong, kämpar till exempel om nytt kontrakt i damernas division 1 och KFUM Örebro har bortamatch på lördagen i herrarnas division 1.

