Seniorerna som vägrar släppa taget: ”Är rädda om företaget vi skapade”

– Det är väl den så kallade Linde-andan som hållit mig kvar, det har varit ett härligt jobb och bra kamrater. Sista tiden tog kompisarna hand om de tyngsta jobben, men jag kände ändå att kroppen började bli lite sliten, särskilt när det blev långa dagar med övertid, berättar Bengt Bergström, 71, mekaniker och produktutvecklare.

Vad är då "Lindeandan"?

– Vi var som en stor familj, ett gäng som fick jobba med stor frihet under eget ansvar, svarar flera av veteranerna runt fikaborden.

Det var också viktigt att de anställdas familjer gillade företaget, då blev det lättare att acceptera övertiden när det krävdes. Därför bjöds familjerna alltid med till personalfester, Flackrevyer, Stockholmsresor och Finlandskryssningar.

- Sedan var det väl också den där känslan av att, trots hög ålder, fortfarande vara sedd och behövd. Här sitter det massor av kompetens, ofta spetskompetens, som vi inte ville kasta bort, berättar den i dag 85-årige företagsgrundaren Per-Mårten Eriksson.

Det var efter sin egen pension 2000 som han tillsammans med den då nye vd:n Per-Olof Nordin startade föreningen Lindeveteranerna. De då sju medlemmarna är i dag 23 till antalet.

Just efter sekelskiftet växte företaget så det knakade. Övertidstimmarna blev många med nyanställningar som följd. Och de nyanställda, ofta ovana att jobba med truckar, behövde utbildas. Hjälpen kom från veteranklubben.

– Vi ville inte luta oss tillbaka och helt skiljas från företaget. Och så var vi ju också rädda om det företag som vi själva varit med att bygga upp, berättar Per-Mårten Eriksson. Han tycker att båda sidor blev vinnare.

– Företaget fick hjälp att kapa sina produktionstoppar och att lära upp de nyanställda - och veteranerna fick bra extrainkomster och kände sig behövda.

Som tack för insatserna har företaget ända från start varit med och sponsrat veteranklubben. Och pengarna har gjort att klubben kan träffas minst fyra gånger om året. Och då blir det inte bara umgänge och god mat. Det ska alltid vara någon aktivitet, som kräftfiske och besök på mässor och företag, och helst något som ger ny kunskap, som besök på Sveriges rundradiomuseum i Motala - eller som denna dag ett besök i Södra Kärras vindkraftpark.

Det är dock inte alltid som det blir som planerat. Förra årets pimpelfiske fick ställas in - det fanns nämligen ingen is på sjön!

Fakta/Företagshistoria:

► Det var 1971 som Per-Mårten Eriksson köpte Örebroföretaget Milenz där han arbetat i 10 år. Redan efter ett par år var konkursen nära. Men, i samband med en truckmässa i Köpenhamn 1974 vände det. Milenz fick då rätten att bli generalagent för den tyska trucktillverkaren Linde. Kravet var dock att Eriksson köpte tre nya truckar på plats. Två av dem rullar fortfarande efter 45 år!

► 1979 lämnade företaget det gamla före detta svinhuset i Skebäck och flyttade in i nya lokaler i Ormesta, där det fortfarande huserar. Affärsidén var att köpa in bastruckar från Linde i Tyskland som byggdes om och anpassades i Örebroanläggningen helt efter kundens önskemål. Det blev en succé som höll i sig ändå fram till 1998 då Eriksson sålde familjeföretaget till just tyska Linde.

► Linde Material Handling är i dag ett multinationellt företag med 13 000 anställda och nio fabriker. I Sverige är man 500 anställda, varav 150 i Örebro som fortfarande är huvudkontor.