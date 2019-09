Seniormässan i Lindesberg nu i breddad upplaga riktad till seniorer i hela norra länsdelen

Förra året var det premiär för en helt ny satsning i Lindesberg kommun, seniormässan i ett större format i arenan.

Mässan blev uppskattad. I länsdelsgruppen, som är en samverkansgrupp mellan kommunerna i norra länet och sjukvården i området, väcktes då tanken att bredda arrangemanget och att göra det gemensamt för hela norra Örebro län.

I år handlar det därför om en mässa för hela norra länsdelens seniorer. Denna mässa arrangeras den 2 oktober i Lindesberg arena.

Det är de fyra kommunerna och Närsjukvård norr/Region Örebro län som i samarbete med föreningslivet, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns idrottsförbund och Folkhälsoteamet i norra länsdelen ska sätta fokus på seniorerna i kommunernas befolkning.

Förutom de drygt 70 utställarna bjuder mässdagen på körsång, dansuppvisning, föredrag samt en turnering i gå-fotboll. Det senare i satsning initierad av Örebro läns idrottsförbund.

– Vi har fått ihop lag från Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora och spelarna är väldigt laddade för att tävla, säger Mathias Angelin från Örebro läns idrottsförbund i pressmeddelandet.

Föredragshållare under mässan är Heiko Botman, läkare Nora vårdcentral och Mikael Karlsson, dietist Lindesbergs lasarett, och de ska prata om ”Fall och läkemedel” respektive ge goda råd kring kost. Björn Nyberg, Frövi judo, ska berätta om ”Att falla rätt” och Helena Ericsson, Örebro universitet, föreläser om ”Motivation till motion” tillsammans med senioren Lillemor Almstedt. Även Bergslagens överförmyndarnämnd finns med på listan över föredragshållare under dagen.

Seniormässan startar klockan 10 med invigningstal av Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande i Örebro läns idrottsförbund, och pågår sedan till klockan 15.

Möjlighet finns till gratis buss till mässan, från Hällefors via Nora.

Seniormässan kopplas till Socialstyrelsens fyra hörnpelare för ett aktivt och hälsosamt åldrande, social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Mässan är också en del i den nationella kampanjen Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor.

Förutom seniormässan i Lindesberg så sker det dessutom olika lokala aktiviteter riktade till seniorer i de fyra Bergslags-kommunerna under den så kallade balansveckan. På kommunernas webbsidor kan du läsa mer om det lokala programmet under seniorveckan i just din kommun.

Seniormässan i Lindesberg genomförs med stöd från Sparbankstiftelsen Bergslagen.

