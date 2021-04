Sent agerat av Paradise Hotel – men våldtäkt som underhållning har djupa rötter

Sprit, sex och socialt trassel har visat sig vara säljande tv. Superpopulära Paradise Hotel är inne på säsong 14, men den här våren gick något snett i paradiset. Väldigt snett.

I veckan avslöjade två kvinnliga deltagare hur produktionen struntat i att ingripa när en manlig deltagare begick övergrepp mot dem under inspelningen - tvärtom planerade produktionen att använda delar av materialet till ett avsnitt. Först när de unga kvinnorna avslöjade alltihopa för Aftonbladet trädde ägaren in och satte stopp i tisdags.

– Varför ingen ingrep just där och då kan jag tyvärr inte svara på, kommenterade Susanne Nylén, presschef för Viaplay och Viafree, till Aftonbladet.

Tala om våldtäktskultur, det begrepp som amerikanska forskare myntade i början av 70-talet. Forskarna fann att grundläggande tecken på en förhärskande sådan är ursäktande av sexuella övergrepp, förminskande av sexbrott och skuldbeläggande av offren.

Trots att flera år gått sedan Sverige fick samtyckeslag och Metoo slog igenom biter sig våldtäktskulturen alltså kvar. Att den är så svårutrotad kan bero på de djupa rötter den har i västerländsk kultur.

Häng med på en 900-årig resa genom ett landskap av våldtäkt som underhållning: När den walesiska prästen Geoffrey av Monmouth diktade ihop Storbritanniens historia kring år 1135 inledde han berättelsen med just unga skönheter, machomän och sexuella övergrepp.

Historia Regum Britanniae är en tämligen okänd titel, men säg Kung Arthur-legenden och de flesta associerar till ädla riddare, vackra jungfrur, trollkarlen Merlin och svärd som än sitter fast i stenar, än dyker upp ur sjöar – för att inte tala om runda bord.

Sexuella övergrepp är däremot kanske inte den första tanken som dyker upp, men faktum är att våldtäkten på Arthurs mor Igerna utgör en av berättelsens grundpelare. Det var nämligen så Arthur blev till.

I början av historien använder Monmouth sig av precis samma dramaturgi som i Paradise Hotel: En överdådig fest, en machoman som får stark lust efter en ung, vacker kvinna, vägrar ta ett nej och som final en våldtäkt. Allt skildrat ur mannens perspektiv.

Monmouth måste ha varit nöjd med sitt diktande, för han framhäver till och med våldtäkten i den visserligen långa, men ändå kusligt tydliga kapiteltiteln: Uther, falling in love with Igerna, enjoys her by the assistance of Merlin's magical operations.

Berättelsen om Kung Arthur blev en dundersuccé, precis som Paradise Hotel är i dag. År 1469 var det dags att damma av historien på nytt. Engelsmannen Thomas Malory valde en franskklingande titel på sitt verk: Le Mort d'Arthur (Arthurs död). Skulle våldtäkten ha tvättats bort den här gången? Inte.

Århundraden hade passerat och i Malorys version får Igerna åtminstone chans att tala och tänka. Hon visar sig vara en smart kvinna som förstår vartåt det lutar när festens värd machokungen Uther börjar tafsa på henne. Av begripliga orsaker lämnar hon festen tillsammans med sin man.

Uthers hämnd blir galen. Han förklarar krig mot Igernas man som dör i kriget parallellt som Igerna blir våldtagen av Uther.

Här spinner Malory vidare på Monmouths diktning där Merlin hjälper Uther att komma nära Igerna. Genom trolleri ändrar Merlin Uthers utseende. När Uther sedan våldtar Igerna ser han ut som hennes man istället för som sig själv. Detta skildras som ett smart drag av machokungen Uther och hans trollkarl till medhjälpare.

Så här går det vidare genom århundradena. Legenden om kung Arthur fortsätter att ha stark dragningskraft på publiken, och sättet hjältekungen blir till på likaså. Filmskaparen John Boorman låter kung Uther våldta med riddarrustningen på i filmatisering Excalibur från 1981.

I en senare tolkningen av legenden, Guy Ritchies filmatisering Kung Arthur: Legend of the Sword, har dock något hänt. Våldtäkten är borttvättad. Även om den här filmen vibrerar av testestoron har regissören ändå fattat att en våldtäkt som under 900 år fått ett skimmer av underhållning över sig inte känns helt fräsch.

Så synd att inte produktionen bakom Paradise Hotel hängt med på samma sätt utan tycks leva kvar i medeltiden, en tid då kvinnor inte hade rätt till sina egna kroppar. De sexuella övergreppen i Paradise Hotel var visserligen inte inskrivna i manus i förväg, men när de hade skett klippte produktionen bevisligen ihop ett avsnitt där en bärande del av dramaturgin kretsade kring övergreppen.

Är det någon mer som känner en unken pust från medeltiden dra förbi kring tv-soffan?