Sent mål sänkte ÖSK – kvar på kvalplats efter halva serien

ÖSK reste till västkusten för sexpoängsmatch mot bottenkonkurrenten Varbergs Bois, där vinst skulle innebära en efterlängtad skjuts upp på säker mark.

Bobby Allain var tillbaka i mål, och framför honom debuterade mittbacken och nyförvärvet Nasiru Moro. Tänkt att komma till start var också Kevin Walker, men mittfältaren tvingades att lämna ett sent återbud på grund av en skadekänning.

Den första halvleken var ingen klang- och jubelföreställning från något av lagen, men den största delen av de första 45 minuterna tillhörde hemmalaget. Det var Varberg som kom ut med tempo och energi, samtidigt som ÖSK inte fick spelet att stämma.

Bäst såg det ut på ett par omställningslägen, och närmast för ÖSK:s del var Dennis Collander på en nick just utanför.

Men den första halvleken slutade 0-0.

Deniz Hümmet hade inte sin bästa dag på jobbet, och byttes ut till förmån för Agon Mehmeti med strax under halvtimmen kvar att spela. In kom också Jake Larsson, samtidigt som David Seger hade gjort sitt för dagen.

I den 70:e minuten var hemmalagets Robin Simovic rafflande nära att ge Varberg ledningen, när han fångade upp en boll i straffområdet och fick till ett skott som smet just utanför målet till höger om Allain.

Några minuter senare var det inbytte Larsson som var riktigt nära för ÖSK:s del. Agon Mehmeti petade fram en boll från sidan, till Larsson som stod i kanonläge framför mål – men bollen tog på en försvarare och gick ut bakom kortlinjen.

ÖSK gjorde ett nytt dubbelbyte. Nahir Besara och Hussein Ali ut, Martin Broberg och Daniel Björnquist in. Även Kevin Wright fick några minuter på slutet, när Dennis Collander klev av.

Till sist fick hemmalaget utdelning. På en frispark i den 89:e minuten kunde Robin Simovic sänka ÖSK på nick, och med matchens enda mål ge Varberg de viktiga tre poängen.

Härnäst för ÖSK väntar Sirius hemma på Behrn arena nu på söndag.

Matchfakta

Varbergs Bois – Örebro SK 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 (89) Robin Simovic.

Varningar: Hampus Zackrisson, Deniz Hümmet, Nordin Gerzic, Albin Winbo, Gideon Mensah, Tashreeq Matthews.

Publik: 869.

Domare: Mohammed Al-Hakim.

Startelva, ÖSK

Bobby Allain (MV) – Hussein Ali (75), Nasiru Moro, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – David Seger (64), Johan Mårtensson, Nordin Gerzic (K), Dennis Collander- (85) – Deniz Hümmet (64), Nahir Besara (75).

Avbytare: Mergim Krasniqi (MV), Daniel Björnquist (in 75), Kevin Wright (in 85), Agon Mehmeti (in 64), Martin Broberg (in 75), Jake Larsson (in 64), Michael Almebäck.