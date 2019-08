Ses som Örebro Hockeys nye stjärna – Stoa om pressen: ”Har gjort mig bättre som hockeyspelare”

► LIVE-TV onsdag 14 augusti 18.50: Se heta rivalmötet mellan BIK Karlskoga och Örebro Hockey

Ryan Stoa anslöt till Örebro så sent som i torsdags inför ispremiären och jetlaggen är fortfarande påtagligt.

– Det är inte så bra med den. Jag har problem att sova, men kommer jag bara in i rutiner så kommer det bli bra.

I övrigt har han fått en helg på sig att samla intrycken i sitt nya hem och nu dessutom några träningar med sina nya lagkamrater. Hittills är allt väl.

– Allt har varit bra, riktigt bra. Jag har fått vara på is några gånger nu och det börjar kännas bra i benen också. Jag har inget att klaga på.

Du fick bekanta dig lite med Örebropubliken i samband med ispremiären. Hur var det?

– Det var härligt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig eftersom jag kom hit ganska kort tid innan, och sedan möta alla nya ansikten och så. Men i slutändan är det hockey det handlar om och det är därför jag här. Jag ser fram emot detta.

Efter fem år i KHL och Ryssland har nu Stoa valt ett nytt äventyr i Sverige och Örebro. Möjligheter fanns till annat, men Sverige lockade. Mycket tack vare en viss målvaktstränare i Ryssland som Örebro varit flitigt i kontakt med under silly season. Stefan Persson, till vardags i Spartak Mosvka, där Stoa spelade mellan 2016 och 2018.

– Jag hade några alternativ, men han sa att det här är ett bra ställe att vara på med bra människor runt om. I mitt skede i karriären så känns det här bra och som något jag ser fram emot.

Hur var livet i Ryssland?

– Grymt bra. Jag hade en riktigt bra tid där. Man hör ju en del dåliga saker om Ryssland men jag tror nog människorna där är lite missförstådda. Jag hade hela tiden bra dialog med människorna där och de tog hand om mig och min familj på ett bra sätt. Det fanns inget att klaga på.

Men nu kände du att det var dags för något annat?

– Jag kände att det här var en möjlighet för mig som jag vill testa och se hur det går. Det handlar absolut inte om att jag inte skulle gilla Ryssland.

Den 32-årige amerikanen mäter 193 centimeter och inger en del respekt när man möter honom. Assisterande tränaren Christer Olsson sa i en intervju förra veckan att Örebro ska vara ett fysiskt starkt lag.

Känns det som något som passar dig?

– Ja, det tycker jag. Nu har jag inte spelat ett tag men jag är öppen för allt. Vill de spela en snabb, fartfylld hockey så kan jag göra det och vill de att jag ska spela fysiskt så gör jag det med.

Vad är dina styrkor?

– Jag tycker jag skapar mycket ytor åt mina lagkamrater. Jag ser isen och spelet på ett bra sätt. Kan jag spela med folk som tänker likadant så blir det bra.

Stoa har 40 NHL-matcher på meritlistan och spelade OS så sent som 2018 med USA. Det är en välmeriterad spelare med andra ord, kanske den mest välmeriterade i den övrigt unga Örebrotruppen. Det finns med andra ord en del press på honom inför säsongen.

– Jag känner ingen press. Det jag varit med om har gett mig rutin som i sin tur gjort mig bättre som hockeyspelare. Det hade varit en sak om det varit saker jag gjort för första gången, men nu har jag gjort det och nu är det erfarenheter jag tar med mig som jag kan lita på.

Vad har du för förväntningar inför säsongen?

– Jag förväntar mig att vi vill gå till slutspel, att vi ska vinna så många matcher som möjligt, säger Stoa.

NA-sporten och Hockeypuls sänder Örebro Hockeys försäsongspremiär mot BIK Karlskoga på onsdagskvällen för alla pluskunder. Sändningen drar i gång 18.50.

Ryan Stoa

Född: 13 april 1987 i Bloomington, Minnesota, USA.

Position: Center.

Längd: 193 cm.

Klubbfattning: Vänsterskytt.

Övriga klubbar: U.S National U17-team, U.S National U18 Team, University of Minnesota, Colorado Avalanche, Lake Erie Monsters, Hershey Bears, Washington Capitals, Metallurg Novokuznetsk, Neftekhimik Nizhnekamsk, Spartak Moskva, Traktor Chelyabinsk.

Meriter i urval: Guld med USA i U18-VM 2005, 40 NHL-matcher, VM-brons med USA i JVM 2007, spelade OS med USA 2018.

Aktuell: Nyförvärv i Örebro Hockey