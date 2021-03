Sex dagar kvar av säsongen – nu byter Kumla Hockey tränare: ”En desperat chans”

En förlängningsseger och två uddamålsförluster gör att Kumla Hockey ligger sist halvvägs in i kvalserien för att hänga kvar i hockeyettan.

Nu agerar föreningen. Ola Östergren, gammal storspelare i Örebro IK och Örebro Hockey, kommer in för säsongens tre sista matcher och sex sista dagar medan Erik Planeby, som gör sin andra säsong som huvudtränare, kliver åt sidan.

Beslutet togs vid 14-tiden på tisdagen, och vid 17.30 gick Östergren på is för att leda sin första träning tillsammans med Petter Larsen som fortsätter som assisterande.

– Erik är kvar i föreningen och tillhör fortfarande laget, men vi kände att vi behövde ha en ny röst. Det här är en desperat chans för att hänga kvar, vi behövde hitta på något. Ola kommer in för en kort, intensiv period – det är tre matcher kvar, två eller tre träningar. Ola är känd och har sett alla matcher, så det blir väldigt lätt för honom att komma in i det. Han behöver ingen startsträcka. Det är viktigt nu när det är så kort tid kvar av säsongen, säger Patrik Moberg, sportchef i Kumla.

Var är det framför allt ni hoppas att Östergren ska bidra med?

– Sin kunskap och sin hockeyklokhet. Erik har också mycket av det, men det känns som att det har låst sig lite grann på slutet. Jag pratade en del med Ola i går, och det märks att han har tankar och funderingar om vad vi kan göra.

Samtidigt som Planeby nu kliver åt sidan för avslutningen på säsongen väljer Kumla hockey att erbjuda både honom och Petter Larsen nya kontrakt inför 2021/21.

– Styrelsen har gett dem frågan, och vi hoppas att både Erik och Petter blir kvar, säger Moberg.

Som spelare gjorde Ola Östergren åtta säsonger i ÖIK fram till konkursen i slutet av 90-talet, och var sedan i båda Kiruna och just Kumla – som då spelade i allsvenskan – innan han gick till Örebro Hockey för två säsonger i allsvenskan och en i division 1. Så sent som 2016/17 hoppade han som 43-åring in och spelade elva matcher för IFK Hallsberg i division 2.

Som ledare var han 2013/14 assisterande tränare i Örebro läns tv-puckslag, och sedan dess har han bland annat varit på olika positioner inom Örebro Hockeys juniorverksamhet. Senast som individuell utvecklare i J18-laget under förra säsongen.

Kumla inleder veckan med hemmamatcher mot Köping och Grums, som är etta och tvåa i tabellen, på onsdag respektive fredag. Därefter avslutas säsongen med bortamatch mot Malung på söndag. Förmodligen krävs tre raka segrar för att hänga kvar.

Degradering skulle innebära att Kumla nästa säsong spelar i fjärdedivisionen för första gången sedan 80-talet – och ett extremt hårt slag mot föreningen på alla nivåer.