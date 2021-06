Sexualbrott mot barn svårt att komma åt • Polisen om förövarna: ”Porrsurfar ofta”

I en undersökning från Allmänna Barnhuset, som vände sig till 6000 gymnasieungdomar i Sverige, svarade drygt 20 procent att de varit utsatta för någon form av övergrepp.

Det är inte ovanligt att den som våldför sig på barnet är någon i barnets absoluta närhet – som en biologisk förälder, bonusförälder, syskon eller styvsyskon.

– Då räknas de som närstående. Det kan man även göra om man har en annan relation till barnet men bedöms haft en fostrande ställning, säger Mari Gustavsson, som är polisiär samordnare mot Barnahus Örebro.

Ju yngre barnet är, desto vanligare är det att förövaren är en närstående, enligt Brottsförebyggande rådets uppgifter.

– Brott som begås under lång kan ha blivit normaliserat, man kanske inte förstår vad man varit med om och utsatt för, förrän man kommer upp i sin egen pubertet eller som vuxen. När brott begås av någon närstående eller person som kan betraktas som fostrande ligger det i sakens natur att gärningspersonen inte uppfattas som dum eller elak, men så kan det förstås också vara.

– Det är svårt att veta hur vanligt det är men vi tror att mörkertalet är stort.

Hennes upplevelse om att få sexualbrott mot barn kommer till polisens kännedom får också stöd av Brå, som uppskattar att nio av tio övergrepp aldrig polisanmäls. Men i ett fåtal fall är det ändå den utsatta som själv hör av sig till polisen.

– Vi stöter på det emellanåt att någon kommer in i puberteten och kanske kommer in i en sexuell relation och då börjar reflektera över att man varit utsatt för någonting. Som barn kanske man inte förstår vad man varit utsatt för. Det är oftast via socialtjänsten vi får uppgifter om att någon är utsatt.

Vad händer efter att någon gör en polisanmälan?

– Förundersökning inleds av åklagare och åklagaren leder och beslutar alltid i den här typen av brott. Man får komma på förhör till Barnahus där förhören spelas in på video – det sker när man är under 15 år och för att man inte ska behöva komma till tingsrätten om det väcks åtal.

Den utsatte får hjälp av en juridisk person, ett målsägandebiträde eller särskild företrädare som en hjälper barnet genom rättsprocessen.

– Polisen genomför förundersökning på åklagarens direktiv, det kan vara att polisen inhämtar så kallad stödbevisning och en mängd olika utredningsåtgärder innan den som är misstänkt för brottet förhörs.

Men det är generellt svårutredda brott.

– Brotten kan ha pågått under lång tid och det kan vara svårt att komma ihåg. Man kanske inte heller har berättat för någon om vad man varit med om. Bevisning kan saknas.

Men vilka är förövarna?

– Det är vanligast att det är män. Men vi vet också att mörkertalet med kvinnor troligen kan vara stort även om vi inte träffar på det lika ofta. Det kan vara biologiska föräldrar eller släktingar, men det är ofta en bonusförälder eller bonussläkting.

En sak har många av förövarna gemensamt.

– Det man många gånger kan se är att den här typen av gärningspersoner ofta porrsurfar, säger Mari Gustavsson.

Fakta: Om du misstänker att ett barn far illa

► Polisen. Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. Polisanmälan kan du göra via polisens växel, 114 14.

► Socialtjänsten. Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel.

► Barnavårdscentralen (BVC).

► Elevhälsan på barnets skola.

► Ungdomsmottagningen där du bor.

► Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Källa: Rädda barnen