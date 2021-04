SHL:s besked – ett bakslag för Örebro Hockey: ”En situation jag aldrig varit med om”

Örebro Hockey har under hela säsongen kunnat ta in publik i restauranger och loger.

När nu matcherna i slutspelet återgår till att starta 19 på vardagar riskerar nu Behrn arena i stort sett vara tom.

– Jag vet inte i dagsläget vad det innebär för oss vad vi får ta in och inte ta in, säger Örebro Hockeys vd, Mikael Johansson.