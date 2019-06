Dahlgren avgår som ordförande i Örebro Hockey – han föreslås efterträda

Vid det turbulenta årsmötet för två år sedan valdes Staffan Dahlgren som ny ordförande i Örebro Hockey och ersatte därmed Ulf Gejhammar.

Under dessa år har föreningen genomgått ett ekonomiskt stålbad med ett minusresultat på närmare 13 miljoner kronor och eget kapital på minus 3,8 miljoner. Via en nyemission lyckades man i fjol hamna på plus 6,1 miljoner kronor.

Den 19 juni hålls årets årsmöte för Örebro Hockey där kallelsen gick ut i förra veckan. Där presenterades också valberedningens förslag på styrelsen. I den står det klart att Staffan Dahlgren avgår som ordförande efter två år.

I stället föreslås Lars Engström, 55, bli ny ordförande. Engström som bland är aktiv som ordförande i Botnia Exploration Holding och har även varit verksam som vd för Atlas Copco, BE Group och Munters.

Valberedningens förslag

Ordförande för en tid av ett år

Lars Engström, nyval

Tre styrelseledamöter för en tid av två år

Ester Andersson Zandvoort, omval

Björn Rydgren, omval

Ulf Rohlén, nyval

Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år

Marie Brodin, nyval

Ledamöter med kvarstående mandattid intill Årsmöte 2020

Mats Karlsson

Petter Berggren