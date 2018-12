Exklusivt: Unika inblicken i Örebro Hockey – Sporten följde med på viktiga bortamatchen

Det är lördag den 24 november. Örebro Hockey ska möta Djurgården på Hovet om sju timmar och materialaren och klubbikonen Emil Kåberg ligger och sover på bäddsoffan nere i materialrummet.

Materialarkollegan Håkan Tiderman skrockar och tycker att det är dags för Kåberg att vakna någon gång så han hinner duscha och fixa morgonfrillan med vatten och kam. Bussen ska packas med spelarnas trunkar och snart är det matchgenomgång.

Kaffekannan puttrar inne i köket.

– Vi har gjort upp en deal med spelarna efter senaste matchen mot Linköping, säger Tiderman och försöker överrösta slipmaskinen och fixar skenan på Nick Eberts skridsko. Örebro vann den matchen med 4–3 i sudden.

– Om vi vinner packar jag och Emil upp spelarnas grejer här hemma. Men om vi förlorar får de packa upp själva. Tycker det är en bra deal faktiskt. Blir som en morot för dem. Eller hur? frågar han Christopher Mastomäki som kommer in i köket.

– Blir det vi eller ni som får packa upp efter ikväll?

– Det blir ni, säger Mastomäki och skrattar. Men så ska det inte bli till slut.

Niklas Sundblad stegar med långa kliv in i köket. Hälsar god morgon, pikar Kåberg för hans nyvakna uppsyn och stegar sedan vidare in i omklädningsrummet. Han har redan svidat upp sig i kostym och vit skjorta. Det är snabba ryck nu inför avresan om en timme. Men först ska alla vara med på matchgenomgången. Även NA-sporten får vara med och lyssna.

– Det här är historiskt, det vet du va? säger Kalle Olsson och syftar på att ingen utanför innersta kretsen i laget får vara med på genomgången. Men dagen till ära har Sundblad släppt lite på den regeln.

– Listen up! säger Sundblad på engelska när han tar ton.

– Today we have Veronika from NA here. She's going to follow us around and take some pictures for a reportage in the newspaper. Just so you all know!

Och innan Sundblad visar några utvalda spelsekvenser på den gigantiska plasmaskärmen klargör han ett viktigt val inför kvällens match.

– Okej! So first of all... Stone stands!

Stefan Stéen står i mål. Vid det här laget har man vant sig att han blandar engelska och svenska hejvilt. Även tyska ibland. Och för en utomstående är det svårt att hänga med i taktiksnacket under genomgången. Men för spelarna verkar allt vara glasklart. Dom sitter knäpptysta och följer Sundblads snabba snack och yviga gester.

– We want to push and push and ruin their homematch! All clear? Go close to the sarg and shoot from… Här! säger han och ritar med ena handen på tv-skärmen.

Efteråt samlas alla i Behrn arenas restaurang. Till lunch serveras spagetti och köttfärssås i stora varma byttor. Likt den hungriga rushen i en skolmatsal slevas pasta och sås upp på tallrik efter tallrik. En riktig kolhydratbomb innan bussen lämnar parkeringen.

I bussen sätter sig spelarna på ovanvåningen och tränarstaben där nere. I Arboga hämtas sportchefen Niklas Johansson upp vid en mack och kort därefter slocknar Sundblad med hörlurar intryckta i öronen. Han vaknar inte förrän bussen går igenom första vägtullen i Stockholm.

Eero Kilpeläinen spänner upp ett rep över trappuppgången för att kunna sträcka ut sina ben ordentligt när han sover över två säten. För att komma upp till ovanvåningen får man hasa sig under hans ben för att inte väcka honom.

De andra kollar film eller lyssnar på musik. Det är inget snack på bussen. Alla är tysta.

Väl framme vid Hovet hälsar en stor DIF-flagga truppen välkomna från en balkong på andra sidan tunnelbanespåret. Den fladdrar i ett tjusigt motljus.

Men spelarbussens entré inne i Hovets garage blir däremot allt annat än tjusig. Busschauffören ser inte vad som händer när han vänder in backandes genom portarna. Det klassiska pipande backljudet avbryts abrupt av en hård stöt och Tylor Spink som står i gången på ovanvåningen svajar till. Bussen har gått rakt in i en stor hög med byggvirke.

- Shit, I think he hit something, säger Tylor och trycker sig mot fönstret för att se vad som hänt.

Kristoffer ”Hästen” Ericson, målvaktstränaren, går ut för att dirigera och hjälpa till med backandet. Men handsignalerna hjälper inte och bussen brakar på nytt in i virket och en planka fastnar under bussen vid avgasröret.

Ett annorlunda sätt att göra entré vid en bortamatch.

Efter några minuters tråcklande och slirande får alla lämna bussen. Väl inne i omklädningsrummet kopplas allvaret på igen.

Bredvid en ambulans i spelargången har Niklas Sundblad ett till synes sammanbitet samtal med performance coach Chris Hamilton. Vad som sägs hörs inte då en vaktmästare stryker runt dem med en maskin som tvättar golvet. Bara 15 minuter kvar innan alla ska ut på isen.

Tyson Spink, vars försäsong störts av en axelskada, får stå bakom plexiglaset och titta på när Djurgården sätter första målet efter 32 sekunder.

0–1 blir till 0–2 innan första perioden tar slut. Och i andra perioden går det inte alls och Stéen lämnar plats i kassen åt Kilpeläinen. Sundblads plan att förstöra Djurgårdens hemmamatch går åt skogen.

Efteråt nere i vid Cmores intervjuhörna står Sundblad och tar sig för huvudet. Ytterligare ett tungt nederlag och frågorna som ska besvaras i direktsändning kommer inte bli roliga.

– Jag vill bara spy nu, säger han uppgivet innan han vinkas in till kameran för att ta på sig headsetet.

Han kopplar på sitt stenansikte och rättar till mikrofonen.

Inne i omklädningsrummet äter spelarna snabbt och packar ner sina grejer i trunkarna som Håkan Tiderman slänger in i bussen igen.

Väl hemma i Örebro får spelarna packa upp sina väskor själva. En deal är en deal.