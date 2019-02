Genomgång av spelarna som lämnade Örebro Hockey: ”Säsongen uppgavs vara i fara”

LÄS OCKSÅ:

► Den tidigare genomgången från oktober

► Den tidigare genomgången från december

► MÅLVAKT

Axel Brage, Leksand

Anlände till Örebro efter att ha etablerats som en av hockeyallsvenskans bästa målvakter i Vita Hästen. Men SHL var ett för stort steg. Utmanade aldrig Julius Hudacek eller Eero Kilpeläinen utan fick mest ströchanser. Studsade till ibland, men i det stora hela höll han inte måttet. Börjat om i hockeyallsvenskan där han fick en bra start med Leksand. Men i november och december hade han, precis som hela laget, det blytungt, med nio raka förluster. Nu har såväl Leksand som Brage steppat upp, men den förre Örebromålvakten har fått dela ansvaret mer och mer med Jonas Arntzen. Brage som ett tag var under 90 i räddningsprocent har spelat upp sig till 90,48.

► BACKAR

Alexander Hellström, Björklöven

Hade två år kvar på kontraktet med Örebro men efter den gångna säsongen såg inte ledningen någon plats i laget. I stället blev det givet att vända hem till Umeå och laget i hans hjärta, Björklöven. En bra lösning för båda parter.

Hellström har varit den han alltid är på isen, det vill säga en back som sällan glänser men som jobbar uppoffande och som spelar fysiskt. I skrivande stund har han delat ut flest tacklingar i serien, 49 stycken. Offensiven i stort sett obefintlig, bara en assist så här långt

Mot Västerås för drygt en vecka sedan ådrog han sig en skada. I värsta fall kunde säsongen vara över, skrev VK, och "Löven" befinner sig just nu i ingenmansland. Men var ändå ombytt i onsdagens match mot Leksand.

Ari Gröndahl, KalPa

Kom in i slutet av förra säsongen. Hans dåvarande klubb, Sport, hade missat slutspel och likt många andra spelare i finska ligan får de ofta chansen att ansluta till andra klubbar utomlands.

Gröndahl bidrog till att stabilisera försvarsspelet. Gjorde också mål i debuten mot Frölunda, vilket blev hans enda poäng. Hade tidigt gjort klart med spel i finska KalPa. Gröndahl, främst användbar för sitt defensiva spel, har gjort fyra mål och lika många assist. Kalpa sladdade länge i tabellen men har lyft sig på senare tid. Med 14 omgångar kvar har de tre poäng upp till den tionde och sista slutspelsplatsen. Därmed lär inte Gröndahl bli något lockbete för utländska klubbar den här säsongen.

Arvid Aronsson, BIK Karlskoga

Var en frisk fläkt under Örebros försäsong i fjol. Fick en del speltid i början av säsongen men det avtog allt eftersom. Lånades ut till BIK Karlskoga där han tog stora kliv och blivit en bra allsvensk back som säkerligen kommer att utvecklas mer och mer för varje match. Ett mål och fyra assist på 40 matcher. Snittar drygt 16 minuters istid per match, har ibland fått inleda som sjundeback. Just nu är han dock skadad.

Se del 2 av Connys hockeyskola nedan:

Viktor Ekbom, Frölunda

Representerade Örebro under klubbens samtliga fem första säsonger i SHL men lämnade efter den gångna. Var framför allt lyckosam det andra året och belönade med landslagsspel. Ryckig säsong i fjol där han petades som lagkapten och det i samma veva läcktes ut att han var klar för Frölunda. Det bekräftades också efter säsongen. Hade en stor roll i Örebro men är mer undanskymd i Frölunda. Dock given bland de sex ordinarie backarna. Fyra assist på 33 matcher, +1 i plus&minus. Har hunnit med att vara avstängd i tre matcher på grund av en knätackling mot Rögles Lucas Elvenes.

Var på tisdagen med i det Frölundalag som vann CHL-finalen hemma mot Red Bull München.

Daine Todd, Iserlohn Roosters

Bröt sitt kontrakt med Luleå och skrev på för Örebro. Men satte inga större avtryck. Snarare en besvikelse. Ett mål och åtta assist var inte godkänt för en spelare som skulle bidra offensivt. Spelar nu i tyska Iserlohn där han på ett individuellt plan lyckats betydligt bättre. Fyra mål och 16 assist på 43 matcher, får mycket speltid i powerplay och är en viktig back för sitt lag. Iserlohn har dock en tung säsong, är just nu tolva och har elva poäng upp till slutspelsplats med

Victor Bartley, Kunlun Red Stars

Stundtals syntes det att det här var en back som spelat på en så hög nivå som NHL. Med betoning på stundtals. Som helhet levde han inte upp. Endast två mål framåt men framför allt läckte det bakåt med alla vansinniga uppåkningar som öppnade hål bakåt. Hade kontrakt ett år till men tvingades lämna.

Håller numera till i Kina i KHL-laget Kunlun Red Star och har nu spelat lika många matcher där som i Örebro i fjol, 44 stycken. Fem mål och sex assist på dessa, att jämföra med 2+13 i Örebro. Kunlun, där också förre Örebrospelaren Greg Squires håller till, är på elfteplats i KHL:s västra konferensen och ser ut att få tufft att nå slutspelet.

► FORWARDS

Daniel Viksten, Färjestad

Efter fyra överlag framgångsrika säsonger i Örebro beslutade sig Viksten för att flytta timmen västerut till Värmland och Karlstad. Från att ha varit lite av en stjärna i Örebro är han nu mer en spelare i mängden i det mycket konkurrenskraftiga Färjestad. Fyra mål och nio assist är beskedliga siffror för en spelare med Vikstens kaliber men han spelar som sagt i ett lag med grym bredd. Och den 29-årige masen får mycket beröm för sitt hårda jobb och fina skridskoåkning. Har också fått flytta runt i olika kedjekonstellationer.

Gustaf Franzén, BIK Karlskoga

Hade svårt att övertyga under sina två säsonger i Örebro och fick nöja sig med att vara en gnuggare i fjärdekedjan. Har i efterhand medgett att han inte var tillräckligt bra för SHL och har nu börjat om i hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga.

I BIK har han gjort stor succé och är just nu delad tvåa i lagets interna poängliga bakom en annan Gustaf, nämligen Thorell. 14 mål och 14 assist är bra siffror för en spelare som i Örebro mest var en gnuggare och som till och med vikarierade som back. Har blivit populär bland fansen och känslorna tycks vara ömsesidiga då Franzén förlängt kontraktet med ytterligare två säsonger. BIK gör överlag en stark säsong och är just nu trea i hockeyallsvenskan.

Filip Ahl, Tingsryd

Kom till Örebro med JVM-meriter och kändes spännande på förhand. Men fick aldrig till det i Örebro och lånades i ett ganska tidigt skede ut till BIK Karlskoga. Där gjorde han succé med elva mål på 29 matcher och bidrog starkt till att BIK till slut räddade kontraktet, bland annat med mål i avgörande matchen mot Västervik. Nu tillbaka i Småland där både han och nya klubben Tingsryd hade det tungt inledningsvis. Var länge jumbo innan poängen började trilla in för både laget och Ahl. 21-åringen står på åtta mål och lika många assist på 33 matcher. Har hunnit med att vara skadad och sedan också avstängd i tre matcher efter en huvudtackling på AIK:s Johan Larsson.

Jeremy Williams, Straubing Tigers

Kom till Örebro på lån under slutet av säsongen men satte inga större avtryck. Bara ett mål under sina åtta matcher. Vände tillbaka till tyska Straubing Tigers där han tidigare varit en stark målskytt. Det har han visat på nytt. Har redan nu nått sin tidigare bästanotering med 46 poäng, 23 mål och lika många assist, på 45 matcher. Med det är han tvåa i tyska ligans poängliga. Straubing är på åttonde plats i ligan som har samma upplägg som i SHL med lag sex till tio som spelar åttondelsfinal. Sju poäng skiljer upp till den sjätte och sista direktplatsen till kvartsfinal.

Joakim Andersson, HV71

År ett i Örebro förstördes av skador. Som gjorde sig påminda även det andra året innan han till slut blev kvitt problemen. Gjorde ett gott jobb även om han aldrig riktigt glänste. Men så är heller inte Joakim Andersson den typen av spelare. Någon fortsättning i klubben blev det inte.

I stället gick flyttlasset till Jönköping och HV71. Efter en tung start på säsongen har förvandlingen varit total efter att Johan Lindbom fått sparken som tränare och Stephan Lundh tagit över huvudansvaret. HV har gått från botten till toppen och Andersson har i allra högsta grad bidragit till det. Visserligen bara två mål men väl 18 assist. Framför allt har han varit en av seriens bästa boxplayspelare. En uppskattad spelare i HV:s stjärnspäckade lag.

Johan Wiklander, klubblös

Efter att Örebro säkrat SHL-kontraktet i näst sista omgången mot Mora förklarade veteranen Johan Wiklander att han inte räknade med att få vara kvar i Örebro. Mycket riktigt. Har dock inte lagt skridskorna på hyllan – än. Nyligen i en intervju med oss så förklarade han att dörren fortfarande är öppen för spel utomlands. Men mycket talar ändå för att han gjort sin sista match som spelare.

Har utbildat sig till domare under hösten och det kan bli en karriär med den svartvitrandiga tröjan. Har bland annat fått döma Örebros juniorlag.

Kalle Jellvert, Modo

Kanske egentligen inte ska räknas in här då han var utlånad till AIK under hela fjolåret. Men tillhörde trots allt Örebro.

Numera i Modo där han på allvar visat att han är en spelare att lita på i hockeyallsvenskan. Skicklig tvåvägsspelare, användbar i alla spelformer och kan göra poäng. Femma i Modos interna poängliga med nio mål och åtta assist på 42 matcher.

Sakari Manninen, Jokerit

Örebros bäste poängplockare i fjol och tanken var att den kortväxte finländaren skulle ta ytterligare kliv i år. Men utnyttjade en klausul i kontraktet som gjorde det möjligt för honom att skriva på för Jokerit i KHL.

I Jokerit gör han succé. På 55 matcher har Manninen svarat för 20 mål och 26 framspelningar på 56 matcher. Med det är han elva i den totala poängligan och bäste finländare i KHL. Det var många som grämde sig när han lämnade Örebro och det lär inte svida mindre av den framgång han nu har i Jokerittröjan.

Libor Hudacek, Liberec

Försvann redan mitt under förra säsongen till Färjestad (som han också lämnade i förtid). Blandade briljans med häpnadsväckande bleka insatser i Örebrotröjan. När han ville så var han toppklass. När han inte ville så var det division 2-nivå.

Spelar nu i tjeckiska ligan där han är näst bäste poängplockare i Liberec bakom Marek Kvapil. Libor har på 31 matcher svarat för 14 mål och 17 assist. Hans Liberec har en stark säsong och toppar just nu den tjeckiska ligan, fyra poäng före Trinec.