Gjorde mutgest mot domarna efter förlusten mot Örebro – nu straffas Röglemålvakten

Örebro besegrade mardrömsmotståndet Rögle under onsdagens annandagsmöte. Det efter att Patrik Virta gjort det matchavgörande målet i matchens slutskede. Men Röglemålvakten var inte nöjd med hur det målet gick till.

– Jag hade pucken under mitt högra ben och killen kom och tryckte till mig och pucken gick in. Jag fattar inte hur man kan få göra det i nästan 2019-talshockey. Vi har miljoner kameror, och miljoner och åter miljoner euros som spenderas på all vacker högteknologisk utrustning och sen tar domaren allt personligt och ruinerar vår kväll, sa han till Helsingborgs Dagblad efter matchen.

Men Kolppanen nöjde sig inte där. Efter matchen ska han, enligt domare Sören Perssons vittnesmål i Expressen, både skrikit saker åt domarna och dessutom gjort ett tecken som antydde att domarna varit mutade.

– Han gjorde en gest mot oss, som är helt oacceptabel. Han pekade mot resultattavlan och oss. Sedan gnuggade han tummen mot fingrarna och ville få det att framstå som att vi på något sätt var mutade och tjänade pengar, när han gnuggade händerna på det sättet, sa Persson till Sportexpressen.

Det ledde till att Kolppanen tilldömdes ett matchstraff efter slutsignalen. Dessutom har disciplinnämnden gått igenom händelsen. De väljer nu att straffa 26-åringen ytterligare och ge honom två matchers avstängning för osportsligt uppträdande.

Så här skriver man angående beslutet:

”Efter slutsignalen på väg upp för att tacka motståndarna för matchen så pekar Rögle målvakten Ville Kolppanen upp mot resultattavlan och tittar på domarna samtidigt som han gnider tumme och pekfinger mot varandra i en gest för att visa att domarna är köpta. Detta bevittnas av hela domarteamet på isen och även av domarcoachen på plats Lars-Johan Ryhed.”