Ilskna attacken, publikens burop och sekunddrama – när Timrå tog dramatisk seger mot Örebro

Örebro visade dödlig power play-form när Aaron Palushaj dunkade in 0–1 efter sju sekunder av Morten Madsens utvisning för hakning i första perioden.

Men Örebro har varit svaga i box play. Ändå utsatte de sig gång på gång för onödiga utvisningar (samt en tveksam, där Aaron Palushaj anklagade Niklas Svedberg för diving). Och till slut kom Timrås kvitteringsmål då talangen Filip Hållander grötade in 1–1-pucken och skapade mer och mer tryck i andra perioden, då matchen höll en betydligt öppnare karaktär.

Örebro var sedan närmast att forcera in ett segermål för tre poäng, men matchen gick till förlängning och med bara en sekund kvar kom avgörandet – alla trodde nog att Eero Kilpeläinen hade blockerat pucken, men just då blev den löst liggande och fram störtade Timrås Johannes Kinnvall och stötte in segermålet. Mer dramatiskt blir det inte.

Matchens argaste

Aaron Palushaj.

Örebros Aaron Palushaj blev fly förbannad när han visades ut för interference på Timrås målvakt Niklas Svedberg. Anledningen? Han ansåg att Svedberg filmade. Men att Palushaj inte lyckades tygla humöret kostade honom två minuter extra i utvisningsbåset, något som slet på Örebro i första perioden.

Matchens fumligaste

Ludvig Rensfeldt, Timrå.

Det var en dråplig sekvens i tredje perioden när Ludvig Rensfeldt skulle ta emot en puck på offensiv blå, men tappade klubban och lyckades sedan inte plocka upp den innan den gick till icing. Rensfeldt fick en handduk från båset för att torka av klubban inför tekningen. Men när han väl gled fram till tekningen tyckte domarna att han varit så seg – så han inte ens fick just teka.

Matchens argaste 2

Publiken, Timrå.

Rodrigo Abols gick i isen efter en rejäl flygtur med fyra minuter kvar av matchens ordinarie speltid. Grejen var bara den att det på reprisbilderna som vevades i arenan såg ut som att han mycket väl kan ha fallit enkelt, eller som att han snarare föll i ett försök att undvika just en tackling. Eller blev han faktiskt ordentligt trippad av Henrik Törnqvist? Hemmapubliken var så klart tydliga i sin dom: "Filmare" skanderades i arenan och Abols möttes av stora burop när reprisen visades på nytt.

Matchens tre bästa spelare

1. Filip Hållander, Timrå.

Skapar mycket för sitt lag. Junior, men stark nog att gröta in kvitteringen och hade dessutom skott i stolpen och vann mycket puckar.

2. Anton Wedin, Timrå.

Det känns nästan tjatigt, men Timrås nyblivne landslagsspelare fortsätter hålla hög nivå i alla moment.

3. Nick Ebert, Örebro.

Örebros stjärnback var en av få i Örebro som verkligen stack ut på isen och skapade mycket för sitt lag den här eftermiddagen.

