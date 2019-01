Ny tung smäll – men Örebrotränaren ger laget beröm: ”Vi gör många bra saker där ute”

Trots stort övertag i både spelet och skottstatistiken så lyckades inte Örebro besegra Mora. Gästerna vann med 2–1, John Persson matchhjälte i förlängningen.

– Vår första period är inte riktigt bra. Mora är intensivare och rör sig bättre på fötterna, flyttar puck och vi hamnar under press. Även om vi har skottövertaget så är det Moras period helt klart.

Men sedan hände något. Resterande två perioder var helt i Örebros ägo. Ändå tilläts Mora göra 1–0 i andra perioden.

– Resterande del av matchen går i vår favör och många gånger är det en kavalkad av målchanser. Vi har stolpskott, frilägen, och det är bra lägen. Jag tror vi har 22 avslut i slottet och det är otroligt mycket i en match. Egentligen gör vi väldigt många bra saker.

Och till slut kom utdelningen när Anton Hedman utjämnade till 1–1 i tredje perioden.

– Det som är roligt att se är att vi höjer vårt spel under matchens gång. Jag tycker inte killarna är oroliga under 60 minuter och jag är nöjd med många saker i spelet. Sedan måste vi givetvis bli effektivare och göra mål på chanserna vi får.

Men Eriksson efterlyser också bättre spel i powerplay.

– Det jag kanske inte är riktigt nöjd med är vårt spel fem mot tre. Där ska vi kunna skapa bättre lägen med spelarna vi har och skotthoten vi har.

I stället för fler Örebromål blev det alltså seger för Mora i förlängningen.

– Vi gör egentligen en väldigt bra match och det jag är mest nöjd med är att vi höjer kvaliteten under matchen. Det har vi annars haft problem med.

Smällarna var många. Inte nog med förlusten så försvann alltså Aaron Palushaj i slutet av matchen med en benskada och fick föras till sjukhus.

– Det är svårt att säga något om situationen. Han blir väl nedbrottad. Sedan fastnar foten eller knäet eller vad det är. Vi kan bara hoppas att det inte är allvarligt.

Om det bortdömda målet i den andra perioden säger Eriksson så här:

– De menar att de är en sparkrörelse och det är en hårfin bedömning på den situationen för man får ju bromsa in en puck, men det kanske är skillnad om man bromsar in med andra sidan än insidan av foten. Jag vet faktiskt inte. Men när vi stod på bänken så kändes det 50/50.

Det var mycket snack om sexpoängsmatch innan. Kändes det på er att ni var nervösa?

– Mora var bra från start och var intensiva. Men jag tycker vi spelade lite för sakta och var inte riktigt redo. Men som jag sa så tycker jag att vi växte in i det och var absolut inte oroliga sista två perioderna. Absolut inte, tvärtom. Men vi har inte kylan i de avgörande momenten just nu, så är det. Även om det är många stolpskott och något friläge så är det inte riktigt den här skärpan i avsluten. Där tror jag killarna känner att de är lite anspända. Det tyckte jag man kunde se.

Ni har fyra poäng upp nu till Mora. Hur ser du på situationen som den är för er?

– Det är ju bara att fortsätta spela som vi gör, ingenting annat. Sedan måste vi börja göra mål på chanserna. Vi har skapat mycket men jag tycker vi också har gjort för mycket misstag under en period nu. I dag under första gjorde vi lite misstag annars tyckte jag vi spelade precis enligt vår gameplan. Vi chippade ner puckar bakom deras backar och fick tryck på dem. Vi försökte jobba därifrån och hitta upp till backar och hitta lägen därifrån. Så jag tycker vi gör många bra saker i den här matchen. Så är känslan just nu.