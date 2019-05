Örebro Hockey inleder SHL på bortaplan – för fjärde året i rad

Precis som de tre senaste säsongerna får Örebro Hockey alltså inleda SHL-säsongen på bortaplan.

I förra säsongens premiär reste de till Mora och vann med 4–2 efter att Anton Hedman noterats för ett mål och två assist.

Nu väntar alltså Färjestad på bortaplan i första omgången för Örebro, två lag som möttes i Karlstad i öppningsmatchen 2016 när hemmalaget vann efter et sent avgörande från Per Åslund.

Första hemmamatchen blir således i omgång två när Luleå Hockey kommer på besök i Behrn arena.

Efter ett besök på Hovet för möte med Djurgården väntar sedan två hemmamatcher i rad i slutet av september när mästarna Frölunda och Rögle kommer till Behrn arena.

Örebro Hockeys fem första matcher

14 september, 18.00: Färjestad BK–Örebro Hockey, Löfbergs arena

17 september, 19.00: Örebro Hockey–Luleå Hockey, Behrn arena

19 september, 19.00: Djurgårdens IF–Örebro Hockey, Hovet

21 september, 15.15: Örebro Hockey–Frölunda HC, Behrn arena

26 september, 19.00: Örebro Hockey–Rögle BK, Behrn arena

