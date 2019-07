Örebro Hockey topp 30 – plats 30: Ville Viitaluoma: ”Kom verkligen in och gjorde skillnad”

NOTERA ATT: Rankningen är baserad dels på kvalitet, men också betydelse för laget. Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis handla om de 30 bästa hockeyspelarna. Varje spelare måste ha gjort minst tio matcher i Örebrotröjan för att kunna komma med på listan.

En klok center som under egentligen alla år varit en notorisk poängplockare. En ledande spelare med ledaregenskaper som varit lagkapten i såväl Espoo som HPK i finska ligan.

Det är främst hemma i Finland som Viitaluoma varit framgångsrik. Efter 45 poäng på 55 matcher i HPK 2011 så valde han att testa lyckan i Sverige och Luleå säsongen efter.

Där fick han det dock inte att stämma och stannade på blott 15 poäng på 55 matcher och han vände hem till Finland och HPK säsongen efter.

Där svarade han som lagkapten för sin bästa säsong i karriären och gjorde 56 poäng på 58 matcher. Samma år gjorde han VM-debut för Finland.

Året efter, 2013/2014, mattades han av en aning och under slutet av säsongen värvades han av Örebro Hockey. Det blev succé med hattrick redan i debuten mot Frölunda. Han satte fem mål på de sex sista grundseriematcherna, sedan fyra mål och två assist i kvalserien där Örebro klarade kontraktet.

Viitaluoma var bara uthyrd och skulle återvända till HPK. Men kontraktet bröts och Viitaluoma blev permanent Örebrospelare de närmaste två säsongerna. Den första med framgång, tio mål och 17 assist på 55 matcher. Den sista säsongen blev dock riktigt tung där han endast svarade för tre mål på hela säsongen.

Vände hem till Finland och Sport 2016. Hösten 2018 meddelade han att karriären var över.

Juryns motivering: Örebro laddade för kval i sin debutsäsong i SHL och behövde få in spets. Det fick dem i Ville Viitaluoma och Jere Sallinen. Båda två var starkt bidragande till att kontraktet på ett komfortabelt sätt kunde säkras. Viitaluoma kom verkligen in och gjorde skillnad. Även om han under den sista säsongen var mycket blek så väger det positiva över det negativa. Var stark även under sin andra säsong när klubben skrev historia och gick till slutspel för första gången. Viitaluoma betydde mycket med sin klokhet och sätt att bidra både offensivt och defensivt.