Örebroaren bakom superskrällen: "Det finns en och annan som sitter med lång näsa nu"

Firandet pågår fortfarande i den lilla kommunen vid Smålands kust, sedan IK Oskarshamn på måndagkvällen besegrade Timrå på bortais i en sjunde och avgörande kvalmatch till landets högsta hockeyliga.

Även om Håkan Åhlund lämnat östkusten för några lugna dagar med familjen i Malmö.

– Det är stort i stan, jätteroligt att vi kunde ta den här resan i mål. Vi hittade ett jävla flow, vi hade tro på det vi gjorde hela vägen och fick vara friska och hela. Vi har varit oerhört konsekventa i allt, och många av killarna i laget har presterat personbästa. Laget har gjort en fantastisk säsong, och var värt att ta steget upp, säger Åhlund.

Den hockeykunnige kan hans bakgrund. Fostrad i ÖIK, supertalang, gick till Malmö, var med och förde upp skåningarna i dåvarande elitserien och tog SM-guld. Ett gäng landskamper på det, som spelare.

Som tränare har 51-åringen varit ansvarig i Kumla och IK Pantern, och assisterat i Örebro Hockey.

Så sent som i fjol ledde han Malmös andralag Pantern, men tvingades bort under uppseendeväckande former.

– Det var jobbigt. Jag fick i praktiken bära hundhuvudet för saker som hände i klubben utanför min kontroll, säger Håkan.

Detta hände, i kort sammanfattning av Åhlund själv:

– Grejen var att styrelsen bestämde sig för att sparka sportchefen (Joakim Tillgren). Tillgren fick för sig att det var jag som låg bakom det, vilket inte alls var fallet. Ett antal spelare ställde sig bakom sportchefen, krävde honom tillbaka. Styrelsen gjorde en kovändning, tog tillbaka honom och jag fick gå i stället. Och det i ett läge när vi låg tvåa i allsvenskan. Vi hade byggt något bra som fungerade där, och det är ett spelsätt som vi nu byggt vidare på i Oskarshamn.

– Det har ju visat sig fungera ganska bra, och det visar väl att jag inte är helt fel ute i mitt ledarskap, säger Åhlund.

Så känslan av personlig revansch är påtaglig?

– Ja, det är klart att det finns där. Det finns en och annan som sitter med lång näsa nu. Vi har jobbat jäkligt hårt, varit oerhört konsekventa, och jag skulle säga att 95 procent av spelarna köpt det koncept som jag och "Fredda" (Fredrik Hallberg, assisterande tränare).

95 procent?

– Ja, en hoppade av och gick till Västervik i höstas (Victor Öhman). Vi har byggt ett lag där alla är på plats varje dag och gör jobbet. Det har varit nödvändigt för att kunna göra den här resan. Och jag tycker att det är det som skilt oss från AIK och Timrå – att vi oavsett läge i matcherna bara tuggat på. Vi har rest oss efter varje smäll, och inte flugit iväg när det gått bra. Och så har det sett ut hela säsongen.

Oskarshamn var ingens favorit inför säsongen. Slutade ändå tvåa i allsvenskan bakom AIK. Som i den allsvenska finalen enkelt skulle slå ut IKO, men gick bet. Timrå satt i samma sits, men klarade heller inte av att låsa upp smålänningarna.

Det påminner lite om när Örebro gick upp 2013. Ett lag som saknar stora stjärnor, men som känns oslagbart som grupp.

– Det kan jag hålla med om. Den där känslan i gruppen när allt är möjligt.

Sportchefen Per Kentää, som nu lämnar för Björklöven, har fått väldigt mycket kredd för sitt sätt att bygga Oskarhamns lag med små medel.

– Han har gjort det jättebra. Men det handlar förstås också om att det dagliga jobbet ska göras, och vi har gjort det här tillsammans med extremt små resurser. Organisationen har varit liten, jag och "Fredda" har tränat laget med hjälp av en målvaktstränare, en fystränare och en materialare.

Åhlund och Hallberg har till och med delat lägenhet.

– Ja, och det har funkat väldigt bra. Klart att det blir mycket hockey, men det har gått att komma undan lite ibland också, säger Håkan.

Hur stort är det ni gjort i Oskarshamn, en stad som inte är känd för sin elitidrott?

– Hela stan har slutit upp på ett fantastiskt sätt. Det är en industristad, och jag hörde att bandet på Scania stod still en stund när vi lirade i måndags. Det var 5 000-6 000 personer på torget i tisdags, vilket är en femtedel av alla invånare. Så det är stort.

Åhlund har kontrakt ett år till, och lär dyka upp i Örebro till vintern.

– Jag har kontrakt ett år till, men i och med att vi gick upp så ska det omförhandlas. Vi har haft lite snack, men ska ta det vidare snart. Det blir en stor omställning för klubben, organisationen måste växa, vi har arenafrågan och så ska en trupp säkras. Vi behöver förstås förstärka en del, men i och med att vi spelat länge så är läget inte helt enkelt på spelarmarknaden. Realistiskt sett så kommer nästa säsong att handla om att bita oss kvar i SHL och växa därifrån.

Fakta

Namn: Håkan Åhlund.

Född: 16 augusti 1967 i Örebro.

Bor: I Malmö.

Klubbar som spelare: Örebro IK (div 1), Malmö IF/Mif Redhawks (div 1-SHL), JYP (Finland), Ilves (Finland), Augsburger Panther (Tyskland), Revier Löwen Oberhausen (Tyskland), Timrå (SHL), Storhamar (Norge), Örebro Hockey.

Klubbar som tränare: IFK Kumla, Örebro Hockey (ass), IK Pantern (ass och huvudtränare), IK Oskarshamn.